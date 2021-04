* Den tidligere politimannen Derek Chauvin sto tiltalt for tre tiltalepunkter i rettssaken etter at George Floyd døde i en pågripelse 25. mai i fjor.

* Rettssaken startet 29. mars, og juryen trakk seg tilbake mandag kveld for å komme fram til en kjennelse. Etter drøyt 11 timers diskusjon kom den fram til sin dom.

* Chauvin er kjent skyldig på alle tiltalepunktene.

* Second-degree murder: Dette var det mest alvorlige tiltalepunktet. Det kan best oversettes med forsettlig drap på norsk. Det innebærer at juryen finner det bevist at Chauvin mente å påføre Floyd kroppslig skade. Selv om vi på norsk oversetter det til forsettlig drap, må ikke juryen finne det bevist at meningen med handlingen var å drepe Floyd, men at den voldelige handlingen skjedde med forsett. Strafferammen er 45 år.

* Third-degree murder: Det nest mest alvorlige tiltalepunktet. Kan oversettes til norsk med uaktsomt drap. Det innebærer at juryen finner det bevist at Chauvin drepte Floyd med en handling som var farlig og uten hensyn til menneskeliv. Strafferammen er 25 år.

* Second-degree manslaughter: Det minst alvorlige tiltalepunktet. Kan også oversettes til norsk med uaktsomt drap, men skiller seg fra punktet over. Det innebærer at juryen mener Chauvin handlet uaktsomt og skapte en situasjon det var en urimelig risiko for at ville ende med død eller stor kroppslig skade. Strafferammen er 10 år.

(Kilde: NTB)