Genselskap tar 1 million dollar for å bremse aldringen din

Selskapet sier de er klare til å gi den eksperimentelle behandlingen til eldre pasienter på en klinikk i Colombia.

Ikke nok med at behandlingen er svært usikker – pasientene må også betale 1 million dollar (i overkant av 9 millioner kroner).

Det vanlige innen forskning er at pasientene deltar gratis, eller faktisk får betalt.

Firmaet Libella Gene Therapeutics erkjenner at det har vært vanskelig å få tak i pasienter som er villige til å prøve behandlingen og i tillegg betale den svært høye prisen, men nå skal to pasienter være klare.

En 79-åring blir den første personen til å teste behandlingen i januar.

– Jeg vet at det vi prøver å gjøre høres ut som science fiction, men jeg tror det er science reality, uttaler administrerende direktør Jeff Mathis i selskapet til nettstedet OneZero.

Genterapien bygger på studier fra to amerikanske genforskere som viste at de kunne reversere aldringstegn hos mus. Men denne formen for genterapi på friske mennesker er svært omstridt da det endrer en persons DNA.

Behandlingen er ikke godkjent av helsemyndighetene i USA.

Genterapi, spesielt i høye doser, kan forårsake sterke bivirkninger, og har tidligere ført til dødsfall.

– Jeg ser på dette som et forsøk der mye kan gå galt, sier bioetiker Leigh Turner ved University of Minnesota.

Slik fungerer det

Målet med Libellas terapi er å forlenge en persons telomerer, som sitter på tuppen av kromosomer. Det kan sammenlignes med plastkappen på enden av skolisser.

Telomer Foto: U.S. Department of Energy Human Genome Program Ekspandér faktaboks Telomerer (de hvite flekkene) er område med repeterende DNA som ikke innholder noen informasjon. De sitter ytterst på hvert kromosom og blir kortere for hver celledeling. Akkurat som genene består de av molekyler som fungerer i par. Mennesker starter med elleve tusen par i snitt ved fødsel og ender opp med mindre enn fire tusen når vi dør. Cellen kan motvirker forkortingen av telomerene ved hjelp av enzymet telomerase.

Telomerene ble først oppdaget på 1970-tallet, og er blitt knyttet til aldring fordi de ser ut til å bli forkortet etter hvert som en person blir eldre.

Ved å sette inn et gen som heter TERT i celler, som igjen lager et telomeroppbyggende enzym kalt telomerase, tror Libella at det kan forhindre, forsinke eller til og med reversere aldring.

«Telomerase er et enzym som kan forlenge telomerene igjen. Dette enzymet er aktivt i kun et fåtall av kroppens celler, og disse cellene ser ut til å kunne dele seg evig og bli udødelige,» ifølge Store medisinske leksikon.

Kan øke kreftrisiko

Det høres i utgangspunktet bra ut med uendelig celledeling, men selv om telomerene skulle forårsake aldring, beskytter de også mot kreft.

Det er en alvorlig risiko forskere advarer mot ved den eksperimentelle genbehandlingen.

Professor i biologi Steven Austad er leder for den amerikanske foreningen for aldersforskning.

Han sier korte telomerer bare er én av indikatorene på aldring. Han tviler derfor på at genterapien vil fungere.

– Jeg tror ikke man skal ha noe stort håp om suksess, sier han, og viser til nyere forskning som ikke har funnet noen sammenheng mellom telomer og aldring hos over 261.000 mennesker i alderen 60 til 70 år.

Konklusjonen i forskningsrapporten var at forlengelse av telomer ventes å gi liten gevinst for helsetilstanden, samtidig som det kan øke kreftrisikoen, skriver OneZero.

TOK KONTROVERSIELL GENTERAPI: Liz Parrish har fortalt NRK om da hun som første person i verden brukte genterapi i et forsøk på å forynge seg selv for snart to år siden. Foto: Per Ingvar Rognes

Hevder hun har reversert aldringen

Mannen bak genterapien, molekylærbiolog Bill Andrews, sier teknologien ligner den Elizabeth Parrish prøvde i 2015. Hun skal ha vært den første i verden som forsøkte dette, og også den gang skjedde behandlingen i Colombia.

Parrish har deltatt både i Trygdekontoret og i serien Evig ung på NRK.

Parrish er administrerende direktør for BioViva, som også jobber med å bremse aldringsprosessen hos mennesker.

I 2016 kunngjorde selskapet at terapien hadde vært vellykket ved at de hadde forlenget telomerene hennes, men forskningen er ikke publisert i noe fagfellevurdert tidsskrift.

Det er heller ikke kjent om terapien ga noen helsemessige fordeler.

– Jeg føler meg mye bedre, men vet ikke om det er placebo-effekten, sa Parrish på Trygdekontoret.

Les hele historien om delvis norske Liz Parrish her