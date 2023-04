Fram til i går var generalsekretær Jens Stoltenbergs torsdagsprogram klart, og ikke i utgangspunktet spesielt spektakulært:

Høydepunktet i kalenderen var et møte med Tsjekkias nye president ved Nato-hovedkvarteret.

Det møtet ble framskyndet til onsdag ettermiddag. Allerede her kunne man kanskje ha ant at noe var i gjære.

Brå kalenderendringer har hengt sammen med overraskelsesbesøk tidligere.

Det var flere som ble overrasket over generalsekretærens besøk til Kyiv torsdag. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Et eksempel var da Stoltenberg på kort varsel satte seg på flyet til Tyrkia for å møte president Erdogan rett etter jordskjelvet i februar.

De fleste ble nok likevel overrasket da Stoltenberg dukket opp i Kyiv torsdag morgen.

Om det ikke hang sammen med de mystiske lysglimtene på himmelen i Kyiv kvelden før, kan det være riktig å kalle besøket et slags lyn fra klar himmel.

Frykten for eskalering

Det er to hovedgrunner til at et slikt besøk ikke har funnet sted etter invasjonen i februar i fjor.

Den ene handler om redselen for eskalering. Både av krigen, men og av Vladimir Putins påstander om at krigen i Ukraina egentlig er en krig mellom Russland og Vesten.

I ukene etter invasjonen var Stoltenberg tydelig på at Nato ikke er part i krigen.

Slik er det naturligvis fortsatt, og besøket i Kyiv i dag endrer ikke det.

Jens Stoltenberg og president Volodymyr Zelenskyj under torsdagens besøk. Foto: STAFF / Reuters

Den ene topp-politikeren etter den andre har vært i Kyiv – ikke minst den amerikanske presidenten.

Alle besøkene har nok gjort at det nå virker mindre dramatisk at generalsekretæren i Nato også dukker opp.

Det er åpenbart at russiske myndigheter ikke setter pris på et slikt besøk.

Men det har, tross alt, ikke vært noen hemmelighet at Ukraina har Natos fulle støtte.

På samme måte som det har vært en dramatisk utvikling i diskusjonene om hva slags våpen Nato-landene bør sende Ukraina, er besøket i Kyiv et uttrykk for nye vurderinger.

Ukraina inn i Nato

Den andre årsaken til at noen har vært i tvil om et slikt besøk er lurt, handler om Ukrainas forventninger til fremtiden. Vil ikke dette innebære at man går for langt i en retning av å love noe man ikke kan holde?

Landets myndigheter har gjort det klart at de vil bli medlem av Nato.

Nato har sagt at de er velkomne – på veldig lang sikt.

Besøket endrer neppe tidsplanen for når et medlemskap anses som mulig – eller nyttig – av Nato-landene.

Samtaler mellom NATO-delegasjonen og den ukrainske delegasjonen under besøket. Foto: AP

Den harde virkeligheten er uansett at krigen må ta slutt først. Og at Ukraina ikke kan tape den.

Besøket er likevel et tegn på at diskusjonen om medlemskap ikke bare er teoretisk fra Natos side.

«Det er viktig å normalisere kontakten med Ukraina. Vi må snakke om Ukrainas framtid, selv om ikke alle Nato-landene er enige om veien framover», sier en godt plassert kilde i Nato til NRK.

De samtalene kommer til å fortsette fram mot toppmøtet i Vilnius i sommer. Stoltenbergs besøk er et signal til Ukraina om at de tas på alvor.

Veien mot medlemskap er fortsatt kronglete og uklar.

Som en del av støtten er det derfor viktig for Nato å vise at når man snakker om Ukraina som del av et verdifellesskap, så handler det ikke bare om ord.

Stoltenbergs besøk er viktig på den måten også:

«Ukraina har en rettmessig plass i Nato», sa han på pressekonferansen med president Zelenskyj torsdag ettermiddag.

Det er en formulering som høres annerledes ut fra en talerstol i Kyiv enn i Brussel.