Jegstad har dei siste vekene vore i Kina for å forelese om overvaking av skipstrafikk på universitet i Dalian.

I samband med besøket var han i førre veke på tur til Hubei-provinsen for å besøke gamle vener han vart kjent med gjennom sin gamle jobb som sivilingeniør i Kongsberg gruppa.

Risikerte å bli innesperra

Etter nokre dagar skjønte Jegstad at han måtte kome seg ut av området før han vart råka av reiseforbodet som måndag isolerar fleire byar og 50 millionar kinesarar.

– I dei byane som er stengt, slepp ingen ut, heller ikkje utanlandske turistar, det er veldig strengt sidan vi kan representere smittefare, seier Jegstad.

Han såg det første teiknet på at situasjonen var i ferd med å eskalere då han forrige tysdag var på veg frå flyplassen i Wuhan til nabobyen Xioagan.

– Då vi henta leigebilen ved togstasjonen i Wuhan gjekk alle med munnbind, seier Jegstad.

Då han var framme i Xioagan byrja myndigheitene å stenge flyplassar, byar og togstasjonar i nærleiken.

Fleire byar vart isolerte. Og Xioagan stod for tur.

Like før byen vart isolert, drog Jegstad og guidane hans på tur til ein kjent turistattraksjon utanfor byen.

På veg tilbake fekk dei beskjed om å ikkje reise inn att. Alle som oppheldt seg i byen hadde fått utreiseforbod.

– Hadde vi køyrt tilbake til byen hadde vi blitt sperra inne der, seier Jegstad.

VEGSPERRING: Hubei-provinsen er fulle av slike kontrollstasjonar kor myndigheitene sjekkar om forbipasserande har feber. Foto: Privat

Jegstad bestemte seg då for å forlate Hubei-provinsen.

Turen vidare gjekk med leigebil til byen Xiangyang, og natt-tog derifrå til ein flyplass som enno ikkje var isolert.

Det var truleg eit av dei siste toga som gjekk frå den byen på fleire veker. Morgonen etter vakna nordmannen til nyheita om at alle i Xiangyang fekk reiseforbod.

– Det hadde ikkje vore noko moro å måtte bli verande i ein kinesisk by i to-tre veker som følgje av ein smittesituasjon, sjølv om eg ikkje hadde lidd nokon nød, seier Jegstad.

OFFENTLEG TRANSPORT: Jegstad tok dette biletet på T-bana i Zhengzhou, 40 mil nord for Wuhan i førre veke. Foto: Privat

Blir «screena» for feber på supermarknaden

Når NRK snakkar med den pensjonerte sivilingeniøren sit han på den regionale flyplassen nær Dalian, langt unna dei hardast råka områda,

Tiltak for å stoppe viruset frå å spreie seg blir og gjennomført utanfor Hubei-provinsen, fortel Jegstad.

Han fortel at det er kontrollar over alt, både ved vegsperringar og på supermarknadar.

– Alle vert «screena» med laserpistolar som målar kroppstemperatur. I går vart eg «screena» fem gongar, seier Jegstad.

Den norske gjesteforelesaren kryssar no fingrane for at han ikkje vert forkjølt eller får feber før han forlèt Kina.

– Eg er heilt frisk og fin no. Alle som er det kjem seg ut, men har du feber eller forkjølelsesymptom så slepp du ikkje ut av landet før situasjonen din er klarert, seier Jegstad.

Rosar kinesarane sin handtering av virusutbrotet

Jegstad påpeikar fleire gongar i samtalen med NRK at han er imponert over korleis dei kinesiske myndigheitene- og innbyggjarane handterer virusutbrotet.

Han har ikkje sett noko til panikken The Guardian skreiv om då Wuhan vart isolert.

– Kinesarane er veldig rolege og disiplinerte, eg må berre rose myndigheitene for korleis dei handterer denne kritiske situasjonen, seier han.