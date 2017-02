Geert Wilders vil forby islam

* Leder det høyrepopulistiske Frihetspartiet PVV i Nederland. PVV er kritisk til innvandring, islam og EU.

* Wilders (53) har sittet i nasjonalforsamlingen i Haag siden 1998. Representerte først det høyreliberale partiet VVD, men brøt ut og dannet PVV i 2006.

* Har ofte uttrykt avsky for islam og innvandring. Vil blant annet at Koranen skal forbys i Nederland. Har politibeskyttelse døgnet rundt på grunn av drapstrusler etter at han laget den antiislamske kortfilmen «Fitna» i 2008.

* Wilders er kjent skyldig for å ha oppfordret til rasehat etter at han på et valgmøte i mars 2014 lovet å sørge for at det ble færre marokkanere i Nederland.

* Han var tiltalt for hatkriminalitet i 2011, men ble da frikjent.

* Wilders krever at Nederland holder folkeavstemning om EU, etter at britene stemte for å tre ut av Unionen.

* PVV leder nå på målingene foran valget på nasjonalforsamling neste år.

(NTB)