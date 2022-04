Gazprom: Polen og Bulgaria får ikke lenger gass

Onsdag morgen opplyser den russiske energigiganten Gazprom at gassleveransene til Polen og Bulgaria nå er stanset.

I en uttalelse sier Gazprom at de har informert PGNiG og det bulgarske selskapet Bulgargaz om at de stopper leveransene fra 27. april, og frem til de betaler for gassen i rubler. Russlands president Vladimir Putin sa i mars at Russland kun vil godta betaling i sin egen valuta. Polen og Bulgaria har betalt i euro.

Uttalelsen siteres av det russiske statlige nyhetsbyrået Ria.

PGNiG bekrefter at leveransene har stanset. Selskapet kaller det et kontraktsbrudd. Det samme sier Bulgarias energiminister Alexander Nikolov, og opplyser om at de allerede har betalt for leveranser for April.

Gassprisene har gått rett til værs siden de første meldingene om gass-stansen kom på tirsdag. Prisene på det europeiske markedet hadde onsdag morgen steget 24 prosent, ifølge Bloomberg.

Én dags varsel

Tidligere på onsdag meldte Reuters at forsyningen til Polen via gassledningen Yamal hadde gått opp noe, etter å ha vært nede i null. De viser til data fra EUs nettverk for gassoperatører. Samtidig meldte Bulgargaz at Russland enn så lenge fortsatt forsyner landet med gass. Men Nikolov sa at Gazprom har informert dem om at leveransene ville stoppe på onsdag.

Rundt 60 prosent av gassen Polen importerer, kjøpes av PGNiG fra russiske Gazprom. Gassen leveres via Yamal gjennom Hviterussland.

– 26. april informerte Gazprom PGNiG om sin plan om full stans i leveringene dekket av Yamal-kontrakten 27. april, opplyser PGNiG. De sier Polen er forberedt på å skaffe nødvendige forsyninger fra andre kilder.

Bulgarske Bulgargaz fikk samme beskjed fra Gazprom tirsdag. Også der skrus kranene igjen med én dags varsel.

– Ingen mangel på gass

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier fyllingsgraden i gasslagrene er 76 prosent. Landet kan dermed tære på reservene. Med sommeren like om hjørnet, er det også ventet at etterspørselen går ned. En stans i leveransene er derfor ikke ventet å bli et umiddelbart problem.

– Det vil ikke bli mangel på gass i polske hjem. Siden dag én av krigen har vi gjort det klart at vi er klar for å bli helt uavhengige av Russland, forsikrer klimaminister Anna Moskwa.

– Alle leveranser til kundene gjennomføres i tråd med deres behov, sier PGNiG.

Vil ha betalt i rubler

De siste sanksjonene mot Russland har ført til krav om at EU-land må betale for gassen med rubler. Gjør de ikke det, stenges kranene. 40 prosent av EUs gassimport kommer fra Russland.

Så langt har vestlige land insistert på å fortsette å betale med euro eller dollar.

Polen planlegger å stanse importen av russisk gass innen året er omme. Da går avtalen med Gazprom ut, og en ny rørledning med norsk gass settes i drift. Den 900 kilometer lange Baltic Pipe skal levere gass via Danmark til Polen. På sikt skal den kunne dekke halvparten av landets behov.

Ukraina har beskyldt Russland for å bruke gassen som utpressingsmiddel overfor Europa.

– Russland prøver å knuse enheten til våre allierte. Russland beviser også at energiressurser er et våpen. Derfor bør EU være forent og innføre en blokade på energiressurser, og frarøve Russland energivåpnene, uttalte Ukrainas presidentstabssjef, Andriy Yermak.