Gaza by evakueres

Det israelske forsvaret IDF beordret onsdag evakuering av hele Gaza by. Et byområde det ifølge CNN bodde nær 2 millioner mennesker i høsten 2023.

Befolkningstettheten i selve byen er i enkelte områder over 500 per 100 kvadratmeter ifølge Europakommisjonen.

BBC anslår at 250.000 mennesker fremdeles befinner seg i byen.

Onsdag spredte IDF løpesedler fra fly med beskjed på arabisk om at alle innbyggerne i Gaza by må evakuere sørover til Deir al-Balah-området.

Ifølge Haaretz sto det at innbyggerne trygt kunne forlate byen via egne korridorer sør i byen.

Hevder gatene fylles med lik

Ordren kom etter at Israel denne uken har angrepet flere områder i Gaza by. De har også bedt om evakuering av flere bydeler. Ifølge CNN har titusenvis allerede flyktet.

Bildet viser en palestinsk kvinne som står i ruinene og ser på skadene etter at israelske styrker onsdag trakk seg tilbake fra Shejaiya-området etter et bakkeangrep. Foto: Dawoud Abu Alkas / Reuters/ NTB

En talsperson for det Hamas-kontrollerte sivilforsvaret i Gaza, Mahmoud Bassal, sier ifølge Al Jazeera at gatene er fulle av lik og at minst 30 palestinere er drept i angrepet på Tal al-Hawa-området i byen.

Dette er andre gang siden oktober at Israel ber alle innbyggerne i Gaza by om å evakuere.

– Jeg vil ikke forlate Gaza by. Jeg gjør ikke feilen andre har gjort. Israelske missiler skiller ikke mellom nord og sør, sier innbygger Ibrahim al-Barbari (47) til BBC.

– Om døden er skjebnen min og skjebnen til barna mine, skal vi dø med ære i egne hjem, fortsetter han.

FN bekymret

Innenriksdepartementet i Gaza kaller evakueringsordren «psykologisk krigføring» mot sivile som ikke har noe sted å flykte.

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, OCHA, sier at evakueringen «bare vil øke lidelsene for palestinske familier».

– Disse sivile må beskyttes, og de må få dekket sine grunnleggende behov, uansett om de flykter eller blir, skriver OCHA onsdag.

Palestinske gutter i Shujaiya-området øst for Gaza by onsdag. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / NTB

FNs senter for menneskerettigheter advarer samtidig om at Deir al-Balah-området sør for Gaza by allerede er kritisk overbefolket av palestinere på flukt fra andre deler av Gaza.

Våpenhvile-samtaler

Samtidig fortsetter samtaler om våpenhvile i Doha i Qatar.

– Vårt budskap til partene er å finne det politiske motet til å inngå en slik avtale. For menneskene i Gazas skyld, for det israelske folkets skyld og for gislenes skyld, sier FN-talsperson Stéphane Dujarric.

Hamas sier ifølge BBC at Israels nye angrep på Gaza by kan avspore forhandlingene om våpenhvile og gisselutveksling.

Ønsker du mer utenriksstoff, kan du høre redaksjonens podkast her: