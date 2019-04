Gatekamper i Venezuela: – Folk frykter nok en blodig prosess

Det regjerer kaos i gatene til Venezuela.

Opposisjonsleder Juan Guaidó har de siste timene vært ute i gatene sammen med regjeringssoldater som ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) har skiftet side.

Han varsler en snarlig maktovertakelse fra den sittende presidenten Nicolás Maduro.

VIL OVERTA: Opposisjonsleder Juan Guaidó varsler en snarlig maktovertakelse fra den sittende presidenten Nicolás Maduro. Foto: Anders Magnus

Ekspert: – Mange frykter at dette skal bli blodig

Benedicte Bull, Latin-Amerika-ekspert og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, forteller at mange venezuelere nå frykter et blodig kupp.

– Veldig mange frykter nok at dette forsøket på maktovertakelse skal mislykkes og at det blir en veldig brutal tilnærming til de som står bak kuppforsøket. Men det er nok også noen som frykter at man setter i gang et blodig kupp med støtte utenfra, og at det også blir en lang og blodig prosess som heller ikke gagner demokratiet og utviklingen i Venezuela, sier Bull.

ORDKRIG: Latin-Amerika-ekspert og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Benedicte Bull, analyserer situasjonen som utspiller seg i Venezuela. Foto: FRANCESCO,SAGGIO* Oslo-Norway / UIO

USA tror de kan overtale Venezuelas militære

– Kan det legges til grunn at Juan Guaidó kommer til å forsøke å felle den sittende presidenten?

– Ja, det kan vi nok legge til grunn. Men vi kan nok ikke legge til grunn at de har kontroll over situasjonen. De prøver å skape en virkelighet der de gir inntrykk av at de har kontroll sammen med de største delene av militæret, men det er nok ikke riktig, sier statsviteren.

Bull presiserer at opposisjonen nok har fått mer støtte fra militæret enn de har fått tidligere, men at toppkommandoene fortsatt er lojale til Maduro.

SITTENDE PRESIDENT: Posisjonen til Venezuelas president Nicolás Maduro trues av opposisjonsleder Juan Guaidó. Foto: Presidencia / AFP

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vi må forstå alt de sier nå som strategiske utspill for å styrke sin egen situasjon. Guaidó prøver å få dette til å bli et vendepunkt; nå kan du velge om du vil være på den tapende eller vinnende siden. Mens Maduro på sin side prøver å gi et inntrykk av at han sitter rolig i stolen og at det ikke skjer noen ting – men det er jo ikke tilfelle.

Pansret kjøretøy meide ned demonstranter

Et pansret militærkjøretøy som tilhører Nasjonalgarden har kjørt over demonstranter som kastet stein mot kjøretøyet og slo med kjepper mot dørene.

Det viser direktebildene som nyhetsbyrået Reuters har formidlet. Det er ikke kommet oppdaterte nyhetsmeldinger om noen døde som følge av overkjørselen.

Medlemmer av Nasjonalgarde som har skiftet side og nå støtter opposisjonsleder Juan Guaidó skyter for å drive soldater lojale til Nicolás Maduro tilbake fra militærbasen La Carlota i hovedstaden Caracas hvor Guaidó befant seg. Foto: Federico Parra / AFP

Andre steder har militære mottatt applaus fordi de har unnlatt å reagere overfor demonstranter.

– De aller fleste venezuelanere ønsker en endring i regjeringen og en endring i måten landet blir styrt på. Hele prosessen fra januar og fremtil i dag viser at man ikke kommer så langt uten kontroll på de militære, sier Bull.

– Hva vet vi om hvilken retning militæret går?

– Det er et svært militært apparat med ulike grupperinger som har ulike lojaliteter. Det vi vet er at spesialstyrken frigjorde opposisjonslederen Leopoldo López som satt i husarrest fra 2014. Det er få som vet hva som foregår innad i militæret, men det er nok store splittelser og en situasjon som kan endre seg ganske fort, sier Bull.