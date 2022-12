Gassen fra Russland strømmer til Europa – via Norskehavet

– Vi må kunne kalle økningen betydelig, sier Kjell Stokvik til NRK. Han leder Senteret for logistikk i nordområdene (CHNL) ved Nord universitet.

Stokvik sitter med oversikten over skipstrafikken i Nord-øst-passasjen i 2022. Den viser overraskende tall.

Til tross for at EU og Vesten har sagt at de skal gjøre seg uavhengige av olje og gass fra Russland, viser oversikten at land som Frankrike, Belgia og Spania har økt importen av russisk LNG-gass kraftig.

LNG-gass er flytende gass som fraktes med skip til terminaler på land, der det gjøres om til «vanlig gass».

Dette til tross for sanksjonene som er innført på grunn av det russiske angrepet på Ukraina, som riktignok ikke omfatter import av gass.

Dette kartet, som er utarbeidet av CHNL/Nord Universitet, viser rutene eksporten av russisk LNG-gass fra Jamalhalvøyen til markedene i Europa. Foto: CHNL/Nord Universitetet

Går langs kysten av Norge

– Jeg tror vi kan snakke om en økning på rundt 50 prosent av LNG-gass fra Russland til EU i 2022 sier Stokvik.

Eksporten skjer med den stadige økende flåten av LNG-skip som er forsterket slik at de også kan operere i de ofte islagte farvannene nord i Russland.

Kjell Stokvik mener Russland kommer til å fortsette utbyggingen av sin energiinfrastruktur i nord, uavhengig av konflikten med Vesten. Foto: Morten Jentoft

Skipene går vestover og nedover langs kysten av Norge, der det er opprettet egne korridorer for nettopp denne type skip.

– LNG-gass er ikke en del av EUs sanksjonsregime. Med de høye prisene som nå er på denne type gass, så strømmer pengene fra land i EU fortsatt inn i den russiske statskassen sier Stokvik.

EU kan ikke stoppe importen, nå

Professor og forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt kaller det et paradoks. Samtidig er det også en naturlig konsekvens av Europas avhengighet av russisk gass.

Professor Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt mener det ikke er mulig for EU å stoppe LNG-importen fra Russland, nå. Foto: Fridtjof Nansens institutt

– EU har rett og slett ikke mulighet til å stoppe importen av russisk gass nå, selv om de sier at målet er å redusere avhengigheten til 1/3 av dagens nivå. Det er embargo på skipseksport fra Russland med olje, men altså ikke for gass sier Moe.

Ifølge nettstedet Russia Fossil Tracker, så har EU importert gass for 50 milliarder Euro, nærmere 550 milliarder norske kroner siden det russiske angrepet på Ukraina 24. februar.

Det er beregnet at rundt 60 prosent av Russland eksport består av energi og at rundt 40 prosent av statens inntekter kommer fra olje og gass.

Tidligere i høst skrev nettavisen HighNorthNews at Frankrike til å og med eksporterer russisk gass de har fått med LNG-skip videre til Tyskland.

Ifølge nettavisen importere EU bare i september LNG-gass fra Russland til en verdi av 10 milliarder Euro.

Dette skjer samtidig som den internasjonale transitttrafikken fra vest til øst gjennom Nordøstpassasjen mer eller mindre har stoppet opp, ifølge Stokvik.

LNG-fabrikken i Sabetta nord i Russland sender nå store mengder gass til blant annet markedet i Europa. Foto: Oksana Kobzeva / Reuters

Russland skal åpne ny terminal

Årsaken er usikkerhet rundt sanksjonsregimet, blant annet når det gjelder forsikring.

Men så langt ser det altså ut til at mange land i Europa snakker med to tunger når det gjelder hvor langt de er villig til å gå når det gjelder import av russisk gass.

Det gjør at skipstrafikken med russisk gass fortsetter og til og med øker, mens krigen i Ukraina snart går inn i sitt andre år.

I 2023 har Russland planer om å åpne en ny LNG-terminal ved Jamalhalvøyen i Sibir, selv om det er knyttet noe usikkerhet til dette prosjektet.

En LNG-tanker utenfor den franske havnebyen Saint-Nazaire. Dette er et av stedene den flytende russiske gassen nå leveres. Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Sanksjonene forsinker levering av nye skip

– Russerne har hatt problemer med de sanksjonene som er innført fra Vesten på eksport av teknologi sier Kjell Stokvik til NRK.

Det ser ut til at de har klart å erstatte mye av dette med import fra Asia og fra Midtøsten.

Et større problem er at leveransene av spesialbygde LNG-tankbåter med kapasitet til å gå i 2 meter tykk is, er forsinket på grunn av de samme sanksjonene, sier Stokvik.

Russlands president Vladimir Putin deltok selv ved åpningen av LNG-terminalen på Jamalhalvøyen 8. desember 2017. Foto: SPUTNIK / Reuters

Den russiske avisen Kommersant bekreftet nå i desember at det kan bli forsinkelser i byggeprosjektene ved verftet Zvezda utenfor Vladivostok ved Stillehavet.

Ifølge Kommersant blir den første av fem båter, som etter planen skulle leveres i mars, utsatt med minst et år.

Dette kan gjøre det vanskeligere for Russland å øke den planlagte eksporten av LNG-gass østover gjennom Nordøstpassasjen til markeder i Asia.

Samtidig trådde EUs nye forbud mot import av russisk råolje i kraft 5. desember, sammen med pristakettaket på 60 doller som de rike landene i G7-gruppen har vedtatt.