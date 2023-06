Eksplosjonen skjedde i Rue St. Jacques i Latinerkvarteret sentralt i Paris, onsdag ettermiddag. Det skriver avisen Le Parisien. Brann- og redningsmannskaper jobber på stedet.

Politisjefen i Paris sier onsdag kveld at brannen er under kontroll, og at brannmannskapene har klart å sikre nabobygningene.

Gasseksplosjon i Paris onsdag ettermiddag. Foto: AFP

Det skal ha tatt fyr i flere bygninger, og politiet melder at fasaden på en bygning har falt ut på gata. Redningsmannskaper leter etter to personer i ruinene, melder statsadvokatens kontor i Paris. Fire personer er kritisk skadd og 20 har fått lettere skader, ifølge politiet. Det bekrefter også bydelsordfører i 5. arrondissement, Edouard Civel.

Røyken ligger over 5. arrondissement i Paris. Foto: Reuters

Det er ikke kjent hva som er årsaken til eksplosjonen. Det ble meldt om sterk gasslukt i området.

Gamle gassrør

Nettverket av gassrør i den franske hovedstaden er over 100 år gammelt. Eksplosjoner er ikke uvanlige. De siste årene har det vært flere dødsulykker, senest da tre personer døde i 2019.