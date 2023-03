Gary Lineker tilbake på TV-skjermen

Det har kokt i Storbritannia etter at Gary Lineker før helgen ble tatt av skjermen på grunn av sin Twitter-melding om britisk flyktningpolitikk.

Saken, som har fått kallenavnet Twitter-gate, har ført til kaos i BBC og sterk kritikk av den konservative regjeringen. Og enorme overskrifter i engelske aviser.

Den britiske kringkasteren måtte i helgen legge om sendeskjemaet både på radio og TV. Flere fotballprogrammer gikk på lufta uten programledere og ekspertkommentatorer, etter at de tok parti med Lineker.

Blant dem som trakk seg fra Match of the Day-programmene var tidligere storstjerner som Alan Shearer og Ian Wright.

Lineker fikk også støtte fra nåværende spillere i Premier League, som sa de ikke ville la seg intervjue av BBC før Lineker var tilbake.

Også Liverpool tyske manager Jürgen Klopp var ute og mente Lineker bør få si det han ønsker å si – og gav han sin fulle støtte.

Med hjerte for flyktninger

Gary Lineker regnes som en av de største på fotballfronten på De britiske øyer.

Den tidligere spissen og landslagskapteinen har siden slutten av 1990-tallet ledet det populære programmet Match of the Day.

Han skal nå være en av BBCs best betalte gjesteprogramledere.

I formiddag meldte BBC at Gary Lineker vil være tilbake som programleder for Match of the Day.

BBC vil også komme med en unnskyldning til Lineker, skriver konkurrenten Sky News på sine nettsider.

Hjerte for flyktninger

Kaoset startet midt i forrige uke, etter at Lineker publiserte en kritisk melding på Twitter.

«Gode Gud, dette er verre enn grusomt. Det er ingen stor invasjon. Vi tar imot færre flyktninger enn andre store europeiske land. Dette er den mest umåtelig ondskapsfulle politikken som er rettet mot de mest sårbare av alle, og med et språk som ikke er ulikt det som ble brukt i Tyskland på 30-tallet.», skrev blant annet Lineker og utdypet det samme i intervjuer.

Den britiske regjeringen hadde da lagt frem et forslag som er ment å hindre at flyktninger og migranter tar seg over Den engelske kanal i småbåter.

De som blir tatt, vil ikke bare bli nektet å søke asyl, de skal også nektes oppholdstillatelse i Storbritannia på livstid.

Hensikten med forslaget er å skremme de som tenker på å legge ut på den farefulle ferden bort fra i det hele tatt å forsøke, ifølge den konservative innenriksministeren Suella Braverman.

Både «invasjon» og «horder» ble brukt om trafikken og de som krysser Den engelske kanal.

Les også: Vil nekte mennesker å søke asyl i Storbritannia

Frankrike og Storbritannia har forsøkt ulike tiltak for å få bukt med menneskesmuglingen over kanalen, som går både via sjøveien og gjennom kanaltunnelen. Men den ulovlige trafikken har ikke latt seg stanse.

Lineker er kjent for sitt sosiale engasjement. Han har hatt flyktninger boende hjemme hos seg, og har også tidligere ytret seg kritisk om britisk asyl- og flyktningpolitikk.

BBCs tilbaketog

Gary Lineker nektet å beklage innholdet i twitter-meldingen og stod for det han hadde skrevet og sagt i oppfølgingsintervjuer.

Han mente det lå innenfor retten til å ytre seg.

Etter at saken vokste, ble fotballprofilen kalt inn til samtale med BBCs toppsjef, Time Davie.

Ifølge britiske medier skal fotballprofilen først ha fått beskjed om at Twitter-meldingen ikke kom til å få noen direkte følger.

Deretter kom kontrabeskjeden på fredag. Lineker skulle på ubestemt tid ikke lede Match of the Day. Før altså BBC igjen snudde.

I BBCs uttalelse mandag formiddag heter det at kringkasteren skal ha en uavhengig gjennomgang av sine regler for bruk av sosiale medier.

Inntil den er foretatt vil Lineker, som innleid programleder, rette seg etter reglene som gjelder for BBC-ansatte.

BBC ønsker at deres programledere og reportere skal være politisk nøytrale. Mange hevder dette er viktigere for nyhetsjournalister enn eksempelvis sportsjournalister, og at rommet for private meninger avhenger hvor nært man er et saksfelt.

BBCs toppsjef legger ikke skjul på at saken har vært vanskelig.

– Det er balansegang mellom ytringsfrihet og nøytralitet, sa Davie i helgen.

Lineker takker for støtten

På Twitter takker den kjente fotballprogramlederen for all støtten han har fått de siste dagene. Og han uttrykker at han er glad for at de har kommet frem til en løsning etter det han kaller for noen surrealistiske dager.

«Jeg ønsker spesielt å takke mine kollegaer i BBC Sport for deres bemerkelsesverdige solidaritet. Fotball er et lagspill, men støtten deres har likevel vært overveldende», skriver Lineker.

Den tidligere landslagskapteinen som har vært programleder i BBC Sport i snart tre tiår, sier at han er stolt over å jobbe med den beste og mest rettferdige kringkasteren i verden.

Han minner likevel om at det han har opplevd ikke kan sammenlignes med det flyktninger utsettes for:

«Det kan ikke sammenlignes med å måtte flykte fra hjemmet ditt på grunn av forfølgelse eller krig, og søke tilflukt i et land langt unna», skriver han.

Han mener at de siste dagene har vist at Storbritannia fortsatt er et land som består av primært tolerante, imøtekommende og sjenerøse mennesker.