Går ut med navn og bilde på Strasbourg-mistenkt

Politiet i Frankrike har frigitt et bilde av 29 år gamle Cherif Chekatt som er mistenkt for angrepet ved julemarkedet i gamlebyen i Strasbourg tirsdag kveld.

I etterlysningen skriver politiet at Chekatt er 180 centimeter høy, alminnelig kroppsbygning, har kort hår, muligens noe skjegg. Mannen skal ha et karakteristisk merke i pannen.

Politiet advarer

Politiet ber om tips, men advarer publikum mot å kontakte ham direkte.

– Vi advarer, det er snakk om en farlig person. Ingen må forsøke selv å anholde ham, sier politiet.

Strasbourg er preget av mye politi dagen etter angrepet ved julemarkedet. Politiet advarer publikum og sier at den etterlyste er farlig. Foto: PHILIP LOTE / NRK

Cherif Chekatt skal ha ropt «Allahu Akbar» – Gud er stor på arabisk – da han begynte å skyte rundt seg på julemarkedet på Kleber-plassen i sentrum av byen ved 20-tiden tirsdag kveld.

To mennesker ble drept da han begynte å skyte rundt seg på julemarkedet på Kleber-plassen i sentrum av byen ved 20-tiden tirsdag kveld. En person er erklært hjernedød og minst 13 andre er såret, flere av dem alvorlig.

– Noen av dem ble skutt i hodet, sier Strasbourgs ordfører Roland Ries til TV-kanalen BFM.

– Tragisk

De som bor og jobber nær der mannen skjøt rundt seg, sier til NRK at det er tragisk men at de ikke er overrasket over angrepet.

Skiftlederen ved dette konditoriet like ved der angrepet skjedde tirsdag, sier hun ikke er overrasket over angrepet. Foto: PHILIP LOTE / NRK

Caroline Filipe er skiftleder ved et konditori i Rue Des Orfevres på hjørnet der de første skuddene ble avfyrt.

– Vi stengte klokken syv og angrepet skjedde klokken åtte. Heldigvis var det ingen her på jobb da, sier kvinnen til NRK dagen etter dramaet som utspant seg ved arbeidsplassen hennes.

– Det er en tragedie for oss og byen. Nå er det lite folk og sånn vil det være i tiden fremover, legger hun til.

–Ikke overrasket over angrepet

Flere hundre personer jakter på den mistenkte gjerningsmannen som begynte å skyte i går kveld. To personer er drept, en tredje er hjernedød og 12 er skadd, halvparten av dem alvorlig.

Caroline Filip forteller NRK at hun ikke er overrasket over angrepet tirsdag. Men kvinnen som jobber like ved der skuddene falt, savner strengere sikkerhetskontroller inn til gamlebyen og julemarkedet. Foto: PHILIP LOTE / NRK

– Vi kan ikke si at vi er overrasket over angrepet. Hvert år er det mye snakk om farer og trusler, men vi forventer det ikke selvsagt, fortsetter Caroline Filip.

Hun er født og oppvokst i regionen og bor 10 minutter unna der angrepet skjedde tirsdag kveld.

Broene over til det historiske sentrum på øya Grand Isle er stengt for vanlige biltrafikk og taxier. Krysser du over blir du sjekket av sikkerhetsvakter. Gatene virker stille. Folk har tatt bena fatt eller sykler.

– Hvorfor er det ikke bedre sikkerhet?

Det er mye politi og soldater som patruljerer gatene etter angrepet på det kjente julemarkedet.

– I dag er det mye sikkerhet her, men da jeg gikk hjem i går var det ingen som sjekket de som skulle inn til gamlebyen. Det var ingen kontroller ved broene over elven. Hvorfor? undres Caroline Filipe.

– Jeg er ingen ekspert på sikkerhet, men spør hvorfor? gjentar hun overfor NRK.

Andre som oppholdt seg nær der angrepet skjedde er svært preget. Blant dem er Pascal Asolde som fortsatt er litt opprørt og ikke har lyst til å bli fotografert av NRK.

Da NRK besøkte gamlebyen nær julemarkedet onsdag ettermiddag var det mange som kom for å legge ned blomster der skytingen skjedde tirsdag. Foto: PHILIP LOTE / NRK

Lokalavisen L'Alsace skriver at de to døde er en turist fra Thailand og en franskmann fra Strasbourg.

Svever mellom liv og død

Avisen melder også at en italiensk journalist svever mellom liv og død.

Ifølge avisen Les Dernières Nouvelles d'Alsace skal flere av de skadde ha blitt skutt i hodet. Moskeen i Strasbourg skriver på Twitter at en av deres trosfeller er i koma etter angrepet.

Gjerningsmannen hadde også kniv som han skadet folk med.

I Strasbourgs gamleby, som står på UNESCOS verdensarvliste, er julemarkedene stengt. Også flere butikker har holdt stengt i dag.