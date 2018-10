Går ut med DNA-skapt bilde av mulig drapskvinne, vil løse 13 år gammel sak

– Det er første gang denne teknologien tas i bruk i Sverige, sier Peter Thylén i det svenske politiets såkalte «Kalla Fall»-gruppe, som etterforsker gamle saker som aldri har blitt oppklart, til Expressen.

13. oktober 2005 ble den 36 år gamle ekspeditøren Marie Johansson drept i en sybutikk i Göteborg sentrum, like før stengetid. Først neste morgen ble hun funnet, da eieren skulle åpne butikken igjen.

I en pressemelding skriver Kalla fall-gruppen at politiet har brukt store ressurser på å løse det 13 år gamle drapet, foreløpig uten hell. Dette til tross at man vet at gjerningspersonen er en kvinne, basert på et DNA-funn i butikken.

Ifølge Aftonbladet har rundt 650 kvinner avlagt DNA-prøver, uten at dette har gitt treff.

MISTENKT: Slik kan den mistenkte gjerningspersonen ha sett ut i 2005, ifølge en ny teknikk tatt i bruk av politiet i Sverige. Foto: Polisen / Kalla fall

DNA-profil

Nå har imidlertid Kalla fall-gruppen tatt i bruk en ny metode i et forsøk på å løse drapsgåten.

I pressemeldingen skriver politiet at de har fått hjelp fra det amerikanske selskapet Parabon Snapshot til å hente frem en genetisk profil på gjerningspersonen.

Med bakgrunn i dette har selskapet også laget to bilder av den mistenkte, et av hvordan kvinnen skal ha sett ut i 2005, og ett av hvordan hun kan se ut i dag. Bildene er utelukkende basert på DNA, ikke vitnopplysninger, forklarer Thylén til Expressen.

I tillegg til DNA-funnene, sikret politiet seg også bilder fra et overvåkningskamera i tilknytning til åstedet. Disse bildene viser en kvinne med svart midjekort jakke og rosa bukser som forlater butikken på et mistenkelig tidspunkt.

– Bevissituasjonen i etterforskningen er slik at politi og påtalemyndighet har gjort den vurderingen at det ikke finnes noe å tape på å gå ut med denne profilen og dette bildet, skriver Kalla Fall-gruppen i pressemeldingen.

– Kan ha helt annen frisyre

36 år gamle Marie Johansson ble drept i en stoffbutikk i sentrum av Göteborg i 2005. Foto: SVT / SVT

Politiet påpeker samtidig at den mistenkte ikke nødvendigvis ser akkurat som på bildene fra det amerikanske selskapet.

– Det andre bildet viser hvordan kvinnen kan se ut i dag, bortsett fra at det selvfølgelig er helt ukjent hva slags frisyre hun har, skriver politiet.

– Det er fortsatt bare fantomtegninger, det må ikke oppfattes som faktiske fotografier, påpeker Thylén.

Den mistenktes genetiske profil tilsier at hun mest sannsynlig har røtter i Sverige, Sørøst-Europa eller Balkan. Politiet er usikre på hvor gammel kvinnen er, men tror hun kan være like under 50 år i dag.

– Ikke så bra fantomtegning

Ifølge DNA-profilen har den mistenkte kvinnen trolig lys hud, brune øyne og mørkt hår. Tre år etter drapet gikk politiet ut med en fantomtegning basert på vitneutsagn. Flere personer hadde lagt merke til en kvinne de mente hadde oppført seg mistenkelig i stoffbutikken.

– Det er mange som har lagt merke til en kvinne i butikken, men det ingen som sier hun ligner på fantomtegningen. Så den tegningen er kanskje ikke så bra, har Thylén uttalt tidligere.