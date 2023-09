Går under radaren til politiet: «De grønne konene» er et skjult våpen i gjengkrigen

For noen uker siden ble moren til et gjengmedlem skutt og drept i sitt eget hjem i Uppsala nord for Stockholm. Mange fryktet det ville bli et tidsskille og en eskalering av voldsbølgen: Å gå etter mødre kan være en krigserklæring.

De siste dagene har svenske myndigheter fortalt at stadig yngre gutter blir rekruttert til miljøet, blant annet fordi de får lavere straffer om de blir tatt.

Voldsbølgen i Sverige: Derfor rammes de

Nå er det også avdekket at kvinner har fått en gradvis mer sentral rolle i gjengene, siden de går litt under radaren til politiet.

De kalles «grønne koner» i kriminelle kretser. De er ofte unge, ustraffede og dermed ikke i politiets søkelys.

NRK forklarer Dette er gjengkrigen i Sverige Stadig flere hendelser De siste ukene har gjengkrigen i Sverige eskalert. Spesielt i og rundt de store byene har det vært flere voldshendelser, skytinger og bomber. Skiller seg ut i Europa Ifølge svenske myndigheter er problemene større enn i resten av Europa. Regjeringen har varslet flere lovendringer for å kneble gjengene. «Truer» med Forsvaret Fredag besluttet regjeringen å tilgjengeliggjøre Forsvaret, hvis det blir nødvendig. – Det er åpenbart at vi må gjøre det vi kan for å støtte politiet. Politiet og Forsvaret har fått i oppgave å umiddelbart styrke arbeidet og samarbeidet, sier justisminister Gunnar Strömmer. Tilfeller i Norge Norsk politi følger med på utviklingen, siden flere av de kriminelle organisasjonene i Sverige også gjør «tjenester» i Norge. To nettverk i krig Det er spesielt to organisasjoner som er i konflikt nå, «Foxtrot-nettverket» og «Dalen-nettverket». Sentralt i bandekrigen er territorier og narkotikasalg.

Har vært naive

En kvinne SVT har møtt i fengsel sier hun er litt overrasket over at samfunnet ikke skjønner at også damer kan «velge» kriminell virksomhet.

Samtidig forteller hun også om fordelene ved dette.

– Det er noe med utseendet også, med tanke på kriminelle kvinner og kriminelle menn. Jeg ser i løpet av to sekunder om en mann er kriminell, mens en kvinne kan se ut som hun jobber som megler på Östermalm, sier hun.

– De er nok viktigere enn vi tror, sier Jale Poljarevius, etterforskningsleder ved politiet i Midt-Sverige, om de kriminelle kvinnene.

I Sundsvall er en 37 år gammel kvinne tiltalt for å ha oppbevart et automatvåpen og en 19 år gammel kvinne skal ha hjulpet mistenkte drapsmenn rømme fra et ungdomshjem.

– Kvinnene er smarte og flyr mye under radaren. Det kan handle om at de oppbevarer ting i leilighetene sine, og i visse tilfeller brukes kvinnene til å lokke fram ofre, som i verste fall blir drept, sier Poljarevius.

Forutinntatthet

Anna Ekström ved Nationella operativa avdelningen, tilsvarende norske Kripos, har sagt til Svenska Dagbladet at politiet har vært naive, og derfor gått glipp av hvor sentrale kvinner har vært i de kriminelle organisasjonene. Poljarevius er enig.

– Det handler nok litt om vår stereotypiske måte å tenke på. Vi går etter de som roper og er synlige, men de som er stille og smarte slipper unna. Vi må bryte det tankesettet, sier han.

Peter Svensson har de ti siste åra jobbet med å hjelpe avhoppere fra kriminelle miljøer, og da spesielt kvinner.

– Kvinner blir ofte sett på som offer, men hvis vi ser på noen som vil hoppe av kriminaliteten bare som et offer, lykkes vi ikke. Da er det en stor sjanse for at personen vil vende tilbake til det samme miljøet, sier han.

Fant hjemmelaget bombe

SVT har undersøkt saker hvor kvinner har hatt sentrale roller i gjengkriminalitet det siste året.

19-åringen som er tiltalt for drapsforsøk i forbindelse med rømningen fra ungdomshjemmet skal ha flyktet fra politiet i 180 kilometer i timen. En politipatrulje forsøkte gjentatte ganger å gripe inn. Hun er tiltalt sammen med tre andre for tre drapsforsøk.

Den 37 år gamle kvinnen i Sundsvall er tiltalt for grov narkotikakriminalitet og brudd på våpenloven. Under en razzia hjemme hos henne fant politiet en kilo kokain og to automatvåpen. Hun er også tiltalt for å ha vært lokkemat og forsøkt å lure fram en mann fra en rivaliserende gjeng gjennom en konstruert narkohandel.

En annen Sundsvall-kvinne (21) er tiltalt for drapsplanlegging, etter at hun fikset hansker, håndsprit og finlandshetter til fire personer som skal ha planlagt å ta livet av en rapper.

I samme by ble en kvinne (25) dømt for flere forhold. Politiet fant store mengder av narkotika, ammunisjon og en hjemmelaget bombe i leiligheten hennes. Kvinnen var i Sverige-toppen i idretten sin fram til for et par år siden.

Peter Svensson mener, som politiet, at utfordringen har blitt neglisjert.

– Dette er et samfunnsproblem: Vi vil ikke se på kvinner som kriminelle, mener Svensson.