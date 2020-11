Går mot Trump-seier i Florida

Etter at 89 prosent av stemmene er talt opp, holder The New York Times på at det er mer enn 95 prosents sannsynlighet at Trump vinner. Det går dermed mot seier for presidenten.

Teller i Florida

Florida er en stat mange forståsegpåere mener Trump må vinne for å fortsette som president. Det ser dermed ut som Trump fortsatt er med i kampen om Det hvite hus.

Florida Antall valgmenn 29 Resultat basert på 78% opptalte valgdistrikt

I motsetning til Trump, så har Biden mange andre veier til Det hvite hus. I Florida står 29 valgmenn på spill, og resultatene kommer fortløpende inn.

Statistikeren Nate Silver, grunnlegger av nettstedet FiveThirtyEight, skriver at mange kommer til å stille spørsmål ved om forhåndsmålingene har klart å fange opp hvordan en stor velgergruppe, kubanerne, har stemt, dersom Trump vinner i Florida.

Flere velger i Florida har ombestemt seg fra forrige valg.

Todd Foote fra Florida stemte på Donald Trump i 2016. Han har stemt på den republikanske presidentkandidaten hele livet. Men etter en skoleskyting i 2018 på sønnens skole bestemte han seg for aldri å stemme republikansk igjen, forteller han til nyhetsbyrået AP.

Todd Foote ombestemte seg. Foto: Todd Foote / AP

Hvis dette står seg, så er det Pennsylvania som blir den neste viktige staten å følge med på. Her har de også åpnet opp for å telle forhåndsstemmer og poststemmer tre dager etter valget.

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 6% opptalte valgdistrikt

En delstat som «alltid» stemmer på presidenten er Ohio. Der leder Joe Biden akkurat nå, men mange av disse stemmene er forhåndsstemmer.

Ohio Antall valgmenn 18 Resultat basert på 1% opptalte valgdistrikt

En annen delstat som er interessant er Nord-Carolina. Det er en stat som stort sett går til Republikanerne, men nå ser det ut som om Joe Biden kan vinne denne. Etter at 60 prosent av stemmene er talt opp, har Biden fått 54 prosent av stemmene. Trump har 45 prosent.

Nord-Carolina Antall valgmenn 15 Resultat basert på 9% opptalte valgdistrikt

Flere stater til Trump

Trump har allerede vunnet Vest-Virginia. Det gir presidenten fem valgmenn. Mens Joe Biden vinner Virginia. Det gir utfordreren 13 valgmenn. Dette er også regnet som en sikker stat for Demokratene. Det samme gjelder Sør-Carolina sine 9 valgmenn som går til Trump.

Tennessee, Mississippi, Arkansas og Oklahoma er også vunnet av Trump.

Edison Research, CNN og NBC antar at Trump vinner i Indiana, noe som gir 11 valgmenn. Nok en stat som er regnet som en sikker stat for Republikanerne.

Ap melder at Joe Biden vinner Rhode Island (4 valgmenn). Det er også en såkalt sikker stat som det var ventet at han vant.

Massachusetts, Connecticut, Washington D.C., Maryland og Delaware er vunnet av Biden.

Flere amerikanske medier melder at Joe Biden har vunnet New Jersey, noe som gir 14 valgmenn. Dette var regnet som en sikker stat for demokratene.

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 11% opptalte valgdistrikt

Trump taper stemmer blant hvite

En avsluttende valgdagsmåling Edison Research har gjort viser at Trump har fått stemmene til seks av ti hvite menn uten collegeutdanning i Virginia. Dette er en nedgang fra 2016. Da fikk Trump stemmen til syv av ti i denne velgergruppen.

I Georgia får Trump stemmen til fem av ti i samme velgergruppen. Dette er også en nedgang fra åtte av ti i forrige valg.

I Virginia har Trump fått stemmen til fire av ti velgere uten partitilhørighet. Dette er en nedgang fra 2016-valget, da Trump fikk fem av ti stemmer i denne velgergruppen.

Luisa Cabrera har gitt sin stemme til Trump i Florida. - Han er direkte og han har gjort en god jobb med øknomien, sier hun til AP Foto: Adriana Gomez Licon / AP

Yaima Mesa har stemt på Donald Trump og sier til Ap at flere av hennes Cubanske venner også har stemt republikansk. Hun forteller at økonomien før pandemien gikk bra. Foto: Adriana Gomez Licon / AP

I den samme valgdagsmåling får Trump stemmen til seks av ti velgere som har en inntekt på mer enn 100.000 dollar. Det er en oppgang fra 2016-valget, da Trump fikk stemmen til fire av ti i denne velgergruppen.