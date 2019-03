Går britene ut av EU uten avtale? I kveld skal det avgjøres

Kveldens avstemning kommer som følge av gårsdagens nederlag for statsminister Theresa May, hvor brexitavtalen ble stemt ned for andre gang.

Avstemningen i kveld, som dreier seg om Storbritannia den 29. mars skal tre ut av EU uten en avtale eller ikke, vil være et uttrykk for hva Underhuset mener. For formelt er den kun symbolsk.

Status for brexit Ekspandér faktaboks * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde landet ut av EU. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding. * 13. november 2018 ble Storbritannia og EU enige om en avtale. * 14. november 2018 stilte Theresa Mays regjering seg bak avtalen. * 29. januar 2019: Parlamentet krever en bedre løsning for irskegrensa, men EU avviser at avtalen kan reforhandles. * 12. mars: Storbritannias statsminister Theresa May har varslet at Parlamentet innen denne datoen skal få anledning til å stemme på nytt over utmeldingsavtalen hun har forhandlet fram med EU, med eventuelle tillegg og endringer. * 21.–22. mars: Stats- og regjeringssjefene i EU samles til toppmøte i Brussel. Går utmeldingen som planlagt, blir dette det siste toppmøtet med Storbritannia som medlemsland. * 29. mars 2019 kl. 11.00 forlater Storbritannia EU ved midnat norsk tid – med eller uten avtale.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson er en av dem som trolig vil stemme imot.

– Det er galskap å gi deg selv et handikap i en pågående forhandling. Vi har alltid sagt at ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale. Hvordan kan vi da ta bort den muligheten, sier Johnson til Reuters.

Også regjeringens nordirske støtteparti, Det demokratiske unionistpartiet (DUP) sier deres representanter vil stemme i mot forslaget som skal opp til avstemning i kveld.

Andre folkevalgte, selv i det konservative partiet, er sikker på at det vil bli et klart nei til å forlate EU uten en skilsmisseavtale - selv om deler av det samme flertallet har avvist Mays forslag til avtale.

SE FRA PARLAMENTET: Følg debatten direkte og uavbrutt fra det britiske Underhuset. Du trenger javascript for å se video. SE FRA PARLAMENTET: Følg debatten direkte og uavbrutt fra det britiske Underhuset.

Brexit kan bli utsatt

Hvis et flertall i Underhuset avviser å forlate EU uten noen avtale, kan det være duket for en utsettelse av britenes utreden av unionen. Underhuset skal da i morgen stemme over om de vil utsette utmeldingsdatoen.

I første omgang vil det trolig være snakk om en utsettelse fram til 24. mai. Det er datoen for valget til nytt EU-parlament, og det er i utgangspunktet ikke meningen at britene skal være med på det.

Dersom politikerne i London går inn for en utsettelse, blir det opp til de 27 gjenværende landene i EU å avgjøre om britene skal få den.

EU-siden oppgitt

Frustrasjonen i EU er nemlig stor.

Flere ledende EU-politikere mener Storbritannia bør ha en klar plan før EU kan innvilge søknaden om utsettelse av brexit.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa i ettermiddag at skilsmisseavtalen som i går ble avvist for andre gang, selv med bindende tilleggspresiseringer fra EUs side, ikke blir reforhandlet.

– Vi kan ikke reforhandle en avtale som vi brukte måneder på å forhandle. Vi har sagt at den ikke er oppe til reforhandling, sa Macron.

Følg utviklingen i vårt nyhetssenter:

Forbereder EU-valg i stillhet

En utsettelse vil føre til ytterligere usikkerhet om hva som skjer med utmeldingen. Kravet om ny folkeavstemning kan øke i styrke, og i siste instans kan hele brexit stå i fare for ikke å bli noe av.

Det siste var et poeng statsministeren selv hadde i sin tale til Underhuset tirsdag kveld.

Noen timer før avstemningen kom det lekkasjer om at regjeringen har startet å gjøre forberedelser til EU-parlamentsvalget.

Egentlig skulle britene ikke delta i dette, fordi de etter planen skal være ute av unionen. Valget skal holdes i dagene 23.-26. mai. Hvis brexit drøyer utover den tiden, er Storbritannia forpliktet til å velge nye representanter til EU-parlamentet.

EU har gitt beskjed om at det ikke holder juridisk å forlenge mandatet til de sittende.

Brexit-forkjempere demonstrerer utenfor Westmister-palasset der politikerne i kveld har stemt for å utelukke en såkalt «No-deal»-brexit. Foto: Phil Noble / Reuters

Statsminister May kan gå av

Storbritannia er nå inne i en politisk krise som det kan vise seg å bli vanskelig å komme ut av. Enkelte politikere, blant dem også i regjeringen, har tatt til orde for at statsminister May må ta sin hatt å gå.

Under normale omstendigheter ville nok en britisk statsminister ha gått av etter to så massive nederlag i parlamentet. Men dette er ikke normale tider. May har også overlevd ett mistillitsforslag.

Politikerne ser ut til å være enig med ekspertene som advarer mot at dersom britene går ut av EU uten noen avtale så vil det få alvorlige negative konsekvenser for Storbritannia: Den økonomiske veksten vil stagnere, boligprisene vil falle, og det britiske pundet vil lide på børsene.