Gambias president møtt med jubel i hjemlandet

Seierherren kom hjem til Gambia i ettermiddag, etter uker med et politisk drama som lett kunne bli en tragedie.

Han ble møtt med flagg og høylytt jubel.

Barrow flyktet til nabolandet Senegal i frykt for sitt liv da valgtaperen Yahya Jammeh nektet å gå av.

Men i helgen tvang en militær vestafrikansk styrke Jammeh ut av presidentpalasset og banet vei for at landets lovlig valgte president kunne vende hjem.

Folk feirer Barrows hjemkomst med flagg i gatene. Her fra byen Serekunda. Foto: THIERRY GOUEGNON / Reuters

Likheter med Trump

Adama Barrow har flere ting til felles med sin presidentkollega i USA.

Ingen av dem har tidligere hatt politiske verv. Både Barrow og Trump er blitt rike på eiendom og begge vant overraskende presidentvalget.

Men i motsetning til Trump så beskrives Gambias nye president som en ydmyk og lavmælt mann.

Fra sikkerhetsvakt til president

NY PRESIDENT: Adama Barrow er mannen som skal lede Gambia inn i en ny, demokratisk æra. Foto: SEYLLOU / AFP

Det var i september i fjor at Barrow ble valgt som presidentkandidat. Da var han et ubeskrevet blad i politikken.

Bak seg hadde han ti år i eiendomsbransjen. Utdannelsen tok han i Storbritannia mens han jobbet som sikkerhetsvakt ved et kjøpesenter i London.

Barrow ble født i Gambia i 1965, samme år som de britiske koloniherrene forlot landet. Han er muslim, har to koner og fire barn som er i live. En åtte år gammel sønn døde av et hundebitt mens Barrow var i eksil i Senegal.

Han ble tatt i ed som Gambias nye president på den gambiske ambassaden i Senegal for en uke siden.

Når Barrow nå vender hjem, håper folk at han skal løfte dem ut av fattigdommen.

HØY SIKKERHET: Soldater fra ECOWAS vokter fortsatt presidentpalasset i hovedstaden Banjul. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Hva nå, lille land

Gambia er det minste landet på det afrikanske kontinentet. Geografisk strekker det seg noen mil ut fra Gambiaelvens bredder og bare 48 kilometer med vakker atlanterhavskyst hindrer landet fra å være totalt omsluttet av Senegal.

Mens flere andre vestafrikanske land har hatt en god økonomisk vekst, klager gambiere på manglende velstandsutvikling. Gambiere er overrepresentert blant de som flykter nordover over Middelhavet til Europa, og blant dem som ikke overlever turen.

Den nye presidenten lover å skape økonomisk vekst og innføre demokratiske rettigheter som ytringsfrihet og pressefrihet.

Mannen som ikke ville gå

EN PRESIDENT UT: Tidligere president Yaya Jammeh så ut av flyvinduet idet han forlot Gambia 21. januar. Han skal nå være i Ekvatorial-Guinea. Foto: STRINGER / AFP

Yahya Jammeh kom til makten ved et kupp i 1994 og har vunnet gjentatte, men sterkt kritiserte valg, inntil han overraskende tapte presidentvalget i desember. Han ble regnet som en pompøs, fryktet og litt komisk lederskikkelse.

Som hersker i 22 år skaffet han seg et dårlig rulleblad hva gjelder menneskerettigheter. Han mener homofile bør miste hodet og påstår at han kan kurere både barnløshet og AIDS.

Da han tapte valget, nektet han å gå av før han i helgen fikk kniven på strupen av 7000 soldater fra nabolandene.

Hvorfor bry seg

Oppmerksomheten rundt valget er mye større enn hva landets betydning skulle tilsi. Det skyldes at kampen for demokratiet i Gambia er en kamp mange afrikanere ser på som viktig for demokratiutviklingen i hele Afrika.

På lederplass skrev Kenyas største avis at den tidligere presidenten «er en skam for Afrika». Nå er alle spent på hva den nye presidenten kan få til.