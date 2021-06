Donald Trump forstod ikke helt at man bare har å holde seg et skritt bak dronning Elizabeth under sitt besøk i London, og bildene av den ufrivillig komiske Trump gikk verden rundt.

Dronningen, som holder en nedskalert bursdagsfeiring i borggården til Windsor Castle i morgen, møter Joe Biden søndag. Både det møtet, og mye annet blir annerledes med ham ved roret i USA.

Biden er kommet for å delta på G7-møtet i helgen der Boris Johnson er vert.

De to mennene har kanskje aller mest å bevise når de mektige landenes ledere i G7 møtes i naturskjønne omgivelser i Cornwall.

I tillegg deltar Frankrikes president Emmanuel Macron og statsministrene Justin Trudeau (Canada), Mario Draghi (Italia), Yoshihide Suga (Japan) og Angela Merkel (Tyskland).

USA er tilbake

Joe Biden er på sin første utenlandstur som president og vil vise at amerikanerne er tilbake på den internasjonale arena, etter at Trump trakk USA fra internasjonalt samarbeid. Det gjør han gjennom å annonsere at USA vil spandere 500 millioner koronavaksiner til verdens fattige.

God stemning da Storbritannias Boris Johnson, kona Carrie Johnson og USAs president Joe Biden med førstedame Jill Biden møttes i Carbis Bay i Cornwall sør i England torsdag. Foto: Toby Melville / Reuters

Dette handler ikke bare om veldedighet. Både Kina og Russland forsøker å skaffe seg god PR på tilsvarende måte, men Biden vil vise at USA bidrar mer og er verdens supermakt. Øverst på dagsorden står forholdet til Kina og Russland, som pekes ut som G7-landenes fiender på dette toppmøtet.

Ekkoet av dette får vi mer om på NATO-toppmøtet til uka før Biden deretter møter Vladimir Putin i Genève.

Les også: Nato og Storbritannia enige om å stanse Kina

Bidens irske aner

Johnson og Biden viste seg fram for kameraene ved stranden i Carbis Bay i går. Forholdet mellom dem er likevel langt ifra så idyllisk som det kan se ut på overflaten. Amerikanerne er bekymret for det som ser ut som starten på en handelskrig mellom EU og Storbritannia.

Storavisen The Times skriver at bak lukkede dører vil USA rette en formell diplomatisk advarsel til Storbritannia, nok et bevis på at Biden vil vise seg fram på den internasjonale arena.

Avtalen mellom EU og Storbritannia skulle sikre at ikke den skjøre freden på den irske øya skulle settes i fare.

Men brexit har skapt en grense mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia i Irskesjøen. Ikke bare er det masse praktiske problemer med inndriving av toll og avgifter, men de siste månedens uroligheter i Nord-Irland er tegn på at dette kan bære galt av sted.

Biden, med sine irske aner, har heller aldri lagt skjul på sin misnøye med Storbritannias utmelding fra EU. Tidligere har han kalt nei-til-EU-general Boris Johnson en Trump-klone, noe vi nok kan være sikre på at ikke blir snakket høyt om av noen i helgen.

Følger Bidens eksempel

Johnson fulgte Bidens eksempel og bidrar med 100 millioner AstraZeneca-vaksiner til fattige land.

Men det er ikke lenger to likeverdige stormakter som møtes denne helgen. Storbritannia har falmet betraktelig siden Churchills tid da det spesielle forholdet til USA ble dannet, et forhold som i går ble børstet liv i med en felles uttalelse.

Brexit skulle gjenreise gammel storhet med slagordet «Global Britain». Britene tok innersvingen på EU og skaffet seg vaksiner, men handelsavtalene som skulle inngås med andre land etter brexit glimrer med sitt fravær.

Det er heller ikke snakk om at Biden har noe med seg i kofferten på dette punktet.

En fattig trøst er at de to landene arbeider når for å få i gang flytrafikken igjen over Atlanterhavet etter et begredelig koronaår, der særlig Storbritannia ble hardt rammet.

Klima på agendaen

Foruten nevnte koronapandemi, og farene fra Russland og Kina, så står også klima på dagsorden. For Boris Johnson er det ekstra stas å ikke bare være vert for G7, men også være den som ønsker velkommen til FNs klimatoppmøte i Glasgow i september.

Aktivister hadde tegnet G7-lederne i sanden ved Newquay Cornwall i forkant av møtet. Det er ventet at miljøvernorganisasjoner vil demonstrere fredag Foto: Jon Super / AP

Særlig Extinction Rebellion er blant de 40 miljøvernorganisasjonene som vil gjøre sitt til for å sette miljø enda høyere på agendaen til de mektige ledere.

6.500 politifolk er satt inn for å sikre G7-lederne denne helgen.