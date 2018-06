G7-landene enige om felles erklæring etter splittet møte

Alle G7-landene er enige om en felles erklæring på alle punkter, med unntak av klima, der USA ikke er med.

Slutterklæringen fra møtet i klubben for verdens rikeste demokratier er vanligvis nesten klar når stats- og regjeringssjefene møtes. Deretter følger to dager med av håndtrykk, smil og fotoseanser.

Donald Trump og Justin Trudeau tar hverandre i hendene under G7-møtet i Canada. Foto: Evan Vucci / AP

I år har situasjonen vært en annen. Diplomater og tjenestemenn forhandlet lenge bak lukkede dører, mens USAs president Donald Trump forlot møtet for å dra til Singapore.

Samtidig med at han forlot møtet utenfor Quebec sa USAs president at toll- og handelsstriden mellom landene er langt fra løst. Men Trump avviste at forholdet mellom de sju landene er dårlig.

Enige

Canadas statsminister Justin Trudeau sa under pressekonferansen der han erklærte at alle G7-landene hadde signert sluttavtalen, at lederne i helgen har brettet opp ermene og funnet en tekst de kan være enige om, om et bredt spekter av temaer.

Foto: Sean Kilpatrick / AP

G7-landene ble ifølge Reuters enige om anerkjenne behovet for «fri, rettferdig og gjensidig fordelaktig handel», samt å arbeide mot proteksjonisme.

Ifølge nyhetsbyrået AFP ble G7-landene også enige om å modernisere Verdens handelsorganisasjon (WTO). I erklæringen står videre at landene vil sikre at Irans atomvåpenprogram forblir fredelig, og at de krever at Russland slutter å undergrave demokratiet.

G7-landene vil også bruke over 23 milliarder kroner på utdanning av jenter. I tillegg vil de skaffe penger til å fremme kvinners posisjon i utviklingsland, skriver NTB.

Trump fornøyd

President Donald Trump virker i Twitter-meldinger lørdag kveld fornøyd med utfallet av G7-møtet.

Foto: Ludovic Marin / AFP

– Forlot akkurat G7-møtet i vakre Canada. Gode møter og forhold med de seks landenes ledere, særlig siden de vet at jeg ikke kan tillate dem å ilegge store tollavgifter og handelshindringer på amerikansk handel, skriver Trump på Twitter.

– Etter mange tiår vil rettferdig og gjensidig handel skje, fortsetter den amerikanske presidenten.

Undertegnet ikke klimadel

USA undertegnet heller ikke i år klimadelen av sluttavtalen.

ENIGE: Angela Merkel, Donald Trump, Emmanuel Macron og Justin Trudeau (med ryggen til) møtte pressen under G7-møtet i Quebec. Foto: Yves Herman / Reuters

På G7-møtet i fjor på Sicilia varslet Trump nye tider da han ikke ville skrive under på at USA, som de andre G7-landene, ville fortsette å stå ved sine klimaforpliktelser i Parisavtalen. Senere trakk han som kjent USA ut av avtalen.

På årets møte var toll overskriften, men de andre landene er også svært uenige med Trump og USA når det kommer til atomavtalen med Iran, som USA nylig trakk seg fra.