Fysikeren Stephen Hawking er død

Hawkings familie bekrefter i en uttalelse i morgentimene onsdag at Hawking døde i sitt hjem i Cambridge.

– Vi er i dyp sorg over at vår elskede far gikk bort i dag, sier hans tre barn Lucy, Robert og Tim i uttalelsen gjengitt av The Guardian.

Hawking er omtalt som verdens mest berømte vitenskapsmann. I boken «A Brief History of Time», som kom ut i 1988, ga han en populærvitenskapelig forklaring på flere av de store universets gåter.

Boken er solgt i millionopplag, og regnes for å være tidenes bestselger innen forskningslitteratur. Som forsker var han særlig kjent for sine arbeider om sorte hull og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken.

Uhelbredelig syk

Han ble som 20-åring rammet av den uhelbredelige og progressive nevromotoriske sykdommen ALS, som har ført til lammelser. Han antas å være blant dem som har levd lengst med en slik lidelse.

– Han var en stor vitenskapsmann og en ekstraordinær mann, hvis arbeid og arv vil leve i mange år, skriver Hawkings barn videre om farens minne.

– Hans mot og utholdenhet, med sin sjarm og humor, inspirerte han folk over hele kloden.

Hawking har fått mange priser og utmerkelser, blant annet Einsteinmedaljen 1979, Royal Astronomical Societys gullmedalje 1985, Copleymedaljen 2006 og Presidentens frihetsmedalje fra USA 2009.