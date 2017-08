Funn av kroppsdel utanfor Skåne

Svensk politi fekk melding om funnet rett før klokka 12 torsdag føremiddag, på eit strandområde like ved tettstaden Höllviken i sørvestre Skåne, melder Expressen. Det var ein privatperson som fann det som kan vere ein kroppsdel i strandkanten. Kriminalteknikarar har undersøkt området, og dansk politi er også informert om funnet.

Også dansk politi har stadfesta funnet, men vil ikkje seie om det har noko med Kim Wall å gjere.

– Vi må undersøke om dette kjem frå eit menneske eller eit dyr eller ein fisk. Vi kjem til å gjere ei DNA-analyse for å undersøke om det matchar ein forsvunnen person, seier pressetalsperson Åsa Emanuelsson for politiet i Sør-Sverige til Aftonbladet.

Ho seier også at dei søker vidare i området for å sjå om dei kan gjere fleire funn.

Fann lik utanfor København

Måndag fann dansk politi delar av eit kvinnelik utanfor København. DNA-testing viste onsdag at liket var den svenske frilansjournalisten Kim Wall som forsvann etter ein tur med danske Peter Madsen i den eigenkonstruerte ubåten hans for to veker sidan.

Madsen er arrestert og sett i varetekt, og seier han kasta Wall på sjøen etter ei ulykke, og er no sikta for drap og likskjending av den svenske journalisten.

Svensk politi kan ikkje seie noko om kor lang tid det kjem til å ta før dei veit meir om funnet ved Höllviken har noko med Wall å gjere.