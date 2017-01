Full storm rundt Trump, klima og Twitter

Rett etter at Trump onsdag ila 15.000 ansatte i USAs miljømyndigheter munnkurv tok en ansatt ved South Dakota's Badlands National Park til ordet på Twitter, og postet en rekke faktautsagn om klimaendringer:

Foto: Skjermdump

«Konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren før den industrielle revolusjonen var 280 partikler per million (ppm). I desember 2016 var det 403.93 ppm»

I dag er konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren høyere enn den noen gang har vært de siste 650.000 årene. #klima

Og bortsett fra atmosfæren; syreinnholdet i havet har økt 30 % siden den industrielle revolusjonen. «Forsuring av havet». #klima #karbonsyklus

Twitter-meldingene ble raskt slettet, men ikke før de gikk viralt. Det ble spekulert i om meldingene ble slettet fordi Badland National Park trosset Trump-administrasjonens munnkurv.

Nasjonalparken skylder i en offisiell uttalelse på en tidligere ansatt som ikke hadde autorisasjon til å bruke kontoen, ifølge Washington Post. I den samme uttalelsen hevder de at de slettet meldingene på eget initiativ da de ble oppmerksomme på at kontoen hadde blitt «kompromittert».

Les også: Trump vil stenge grensen for flere muslimske land

Les også: Trump tror fortsatt at flere millioner stemte ulovlig i valget, men vil ikke etterforske

Protester

Ting kan likevel tyde på at det er flere i National Park Service som deler oppfatningen til vedkommende som la ut meldingene. Onsdag morgen ble det laget en Twitter-konto i protest mot den nye regjeringen.

MOTSTAND: På kort tid har kontoen får hundretusenvis av følgere. Foto: Skjermdump

Under navnet AltUSNatParkService publiserer de klimafakta og inspirerer til demonstrasjon.

«Den uoffisielle motstanden», kaller de seg, og har allerede tatt initiativ til vitenskapsmennenes protestmars mot Washington. Protesten er rettet mot det de mener er en kunnskapsløs regjering.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«En amerikansk regjering som ignorerer vitenskap for å oppfylle ideologiske agendaer setter verden i fare», heter det på nettsiden.

Kontoen har i skrivende stund allerede over 160.000 følgere.

– Det vi ser nå er et resultat av den veldig sterke splittelsen mellom republikanerne og demokratene når det gjelder klimavitenskap, sier forskningsleder ved Cicero senter for klimaforskning Guri Bang. Hun reagerer på at det tilsynelatende foregår en knebling av klimaforskere fra republikansk side.

SKREMMENDE: Forskningsleder ved Cicero, Guri Bang. Foto: Privat

– All forskning viser med større og større sikkerhet at det er en sammenheng mellom økning av CO₂ i atmosfæren og høyere temperatur. Som forsker er det skremmende å se at begreper som alternative facts blir introdusert, og at statlige etater blir pålagt munnkurv.

Les også: Dette har Donald Trump gjort siden han ble president

Klimamotstand

Klima har vært et hett tema under Trumps valgkamp, og den nyinnsatte presidenten sa flere ganger at han mener klimaendringene er en bløff, og at ingen «egentlig vet om det er ekte».

Klimaforskere er bekymret for den nye presidenten, og Washington Post skrev i desember at mange har begynt å kopiere klimadata i frykt for at det vil forsvinne under Trump.

– Det er ikke bare fjerning av nettsider og Twitter-meldinger, men det er presidentordren om å fortsette utbyggingen av oljeledningene Keystone og Dakota. Jeg tror vi kommer til å se store, bekymringsverdige endringer, avslutter Bang.

Les også: Lover å fjerne regler om rent vann og å bygge rakettskjold