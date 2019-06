Full splid: Sveits nekter å godta EU-avtaler

Sveitsernes forhold til EU er komplisert.

I motsetning til Norge, som er underlagt både EØS- og EFTA-rammeverk, er sveitsernes forhold til EU regulert gjennom mer enn 120 bilaterale avtaler, skriver Swissinfo.

Og disse avtalene har ikke forpliktet Sveits til automatisk å implementere EUs lover, ifølge ABC Nyheter.

Reuters skriver at partene de siste fire og et halvt årene har forsøkt å forhandle frem en overordnet partnerskapsavtale som skal regulere forholdet landene imellom.

Men den sveitsiske regjeringen har slitt med å overbevise folket og parlamentet om å godta avtalen, og nå er Brussel lei, melder Financial Times.

Derfor har EU sagt at reglene til det sveitsiske aksjemarkedet ikke vil være «ekvivalente» med EUs etter juni, ifølge Reuters.

Og det er nettopp trusselen om at regelverket ikke lengre vil godkjennes av EU som sistnevnte vil bruke som en brekkstang i forhandlingene.

Partene stikker kjepper i hjulene

Dette vil innebære at investorer fra EU fra 1. juli av ikke får handle direkte på sveitsiske børser, ifølge ABC Nyheter.

Reuters skriver at EU-baserte banker og meglere står for mer enn halvparten av omsetningen på sveitsiske børser.

Sveitserne har på sin side svart med å blokkere handel med sveitsiske aksjer på EU-baserte børser.

Ifølge ABC Nyheter var den siste sjansen EU-kommisjonen hadde for å forlenge godkjenningen av regelverket til sveitsiske børser fredag 21. juni, noe de ikke gjorde.

Fakta om Sveits Ekspandér faktaboks Ca 8,2 millioner innbyggere Landareal 41285 kvadratkilometer Offisielle språk: Tysk, fransk, italiensk, reto-romansk

Landet er delt inn i 26 delstater, såkalte kantoner. Kilde: SNL

Britene følger med

Financial Times skriver at britene over lengre tid har klaget på EU-kommisjonens mulighet til å trekke tilbake avtaler om ekvivalens mellom egne regler og tredjelands regler på kort varsel.

Og om britene trer ut av EU den 31. oktober vil landet være avhengige av at deres regler for finansnæringen godkjennes av EU.

Hvis ikke vil de ikke være i stand til å ha tilgang til EUs markeder etter brexit, ifølge Financial Times.

Ifølge Reuters er den sveitsiske gjennomsnittsinntekten den høyeste i Europa. Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

Ingen løsning i sikte med det første

Det nye utkastet til partnerskap mellom EU og Sveits vil blant annet innebære at landet automatisk må implementere visse EU-lover, melder Financial Times.

EU har mislikt at det har krevd lange forhandlinger hver gang Sveits har skullet tilpasse egne regler til EUs.

I fjor høst bestemte myndighetene seg for å gjennomføre en høring om avtaleutkastet med EU.

Her kom det frem at det sveitserne syntes det var mye positivt ved utkastet, men at det var visse punkter sveitserne hadde reservasjoner mot.

De sveitsiske ankepunktene mot avtalen går blant annet på at de ønsker juridiske garantier for å beskytte det nåværende lønnsnivået i landet, og at de ikke vil forplikte seg til å innfri EU-borgeres rettigheter slik de er nedfelt i direktivet om rettighetene til EU-borgere, melder ABC Nyheter.

Og det later ikke til at landet stresser med å lande en avtale med EU.

– Sveits' politiske system med omhyggelig konsensusbygging krever mer tid for å gjøre en avtale med EU angående en ny traktat, uttalte landets utenriksminister, Ignazio Cassis, til Reuters.

Traktaten har møtt motstand fra sveitsiske partier fordi den krenker nasjonal suverenitet.

Landet skal holde valg i oktober, og Reuters skriver at den neste store fristen for å ratifisere avtalen er i slutten av oktober.

Da går den nåværende EU-kommisjonen av.