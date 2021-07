Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Deltavarianten av viruset sprer seg i Tyskland. Tysklands forbundskansler Angela Merkel ber alle som er vaksinert om «å forsøke å overtale andre» til å la seg vaksinere.

– Mer frihet

Hennes stabssjef går lengre og får støtte av innenriksministeren.

– De som har vaksinert seg vil absolutt få mer frihet enn de som ikke er vaksinert, sier Helge Braun i et intervju gjengitt i Deutsche Welle.

Stabssjef Helge Braun mener fullvaksinerte må få større frihet enn uvaksinerte. Han møter motstand blant flere sentrale regjeringsmedlemmer. Foto: Pool / Reuters

– Det kan bety at besøk på restauranter, kino og stadion, selv for uvaksinerte som har testet seg, ikke vil være mulig lenger. Risikoen for andre vil være for høy, sier Merkels stabssjef.

Braun som er utdannet lege er en av Angela Merkels mest betrodde rådgivere.

Uttalelsen får full støtte av innenriksminister Horst Seehofer.

– Forslaget til Braun er ikke en diskriminering av uvaksinerte, sa Seehofer til kringkasteren RTL.

Stabssjefens utspill ligner på det Frankrike har vedtatt. Fra starten av august må alle i Frankrike som vil gå på kafé eller restaurant, reise med langdistansetog eller fly, vise frem et koronapass.

Fra før har folk som vil besøke museer, kinoer eller svømmebasseng måttet vise frem koronapass.

Justisminister Christine Lambrecht sier at hun vil ikke gå med på at vaksinerte får flere rettigheter enn uvaksinerte i det tyske samfunnet. Foto: Michael Sohn / AP

– Ikke tro på obligatorisk vaksinering

Utspillet om å gi mer frihet til vaksinerte blir møtt med kritikk fra andre sentrale politikere i Angela Merkels regjering.

Det vekker oppsikt at mannen som er tiltenkt å ta over som forbundskansler når Merkel fratrer til høsten, har et helt annet syn.

– Jeg har ikke tro på obligatorisk vaksinering, sier Armin Laschet.

– I et fritt land, er frihet og rettigheter ikke bare for enkelte grupper, sier Laschet.

Politikeren som mange tror vil bli Tysklands forbundskansler, får støtte fra justisminister Christine Lambrecht, skriver Deutsche Welle.

Hun avviser at uvaksinerte tyskere skal få færre rettigheter i samfunnet enn de som er vaksinert.

Armin Laschet er sannsynlig etterfølger som forbundskansler til høsten. Han er svært uenig i at vaksinerte skal ha flere rettigheter enn uvaksinerte. Foto: Martin Meissner / AP

Ifølge Laschet bør prioriteringen være å overbevise flest mulig til å ville ta vaksinen selv.

Han understreker likevel at han synes det er riktig at folk enten må være vaksinert, ha testet negativt for covid-19 eller hatt sykdommen, for å kunne gjøre visse ting i samfunnet.

– Ikke endre med trusler

Leder for de tyske sosialdemokratene Rolf Mützenich kritiserte også Braun, og sa han ikke ville «endre enkeltmenneskers posisjon til vaksinering med trusler».

Braun på sin side mener restriksjoner for uvaksinerte er den eneste måten å unngå en ny nedstenging av Tyskland på.

Braun mener slike restriksjoner er lovlig siden «staten har plikt til å beskytte innbyggernes helse».

– Dette inkluderer helsevesenet som til vinteren ikke lenger vil måtte utsette kreft- og leddoperasjoner for å behandle koronapasienter. Og det inkluderer beskyttelse av dem som er vaksinert, sa han.

Smitten stiger

Rundt 60 prosent av den tyske befolkningen har fått minst en vaksinedose, mens under 50 prosent regnes som fullvaksinerte.

Ifølge The Robert Koch Institute (RKI) er det registrert stadig flere nye smittede de siste to ukene, de fleste er smittet av deltavarianten av viruset.

Smitten i Tyskland har steget fra 4,9 smittede per 100.000 innbyggere tidlig i juli, til 12.2 smittede per 100.000 nå i slutten av juli.

Forbundskansler Angela Merkel sa før helgen at smitten stiger og at det uroer henne.

– Hver eneste vaksine er et lite skritt i retning full normalisering, sa Merkel.

Men Merkel er mer diplomatisk enn stabssjefen sin og velger å nøye seg med å oppfordre sine landsmenn til å vaksinere seg.

Angela Merkels stabssjef Helge Braun vil gi mindre frihet til uvaksinerte tyskere. Han møter motstand fra blant andre Merkels sannsynlige etterfølger som forbundskansler. Foto: Michael Kappeler / Reuters