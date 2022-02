Full gjenåpning i Danmark: – Vi må forberede oss på det verste

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dere trenger ikke munnbind lenger nå, sier taxisjåføren til NRKs team i det vi setter oss inn i bilen på Kastrup flyplass.

Munnbindet hadde vært på siden avreisen. Men i Danmark er kravet om munnbind – og alle andre tiltak – historie.

I ett døgn har danskene levd som før pandemien. Danskene kan til og med danse på byen nå, der nordmenn må sitte eller stå stille.

Et av de få munnbindene NRK så i Københavns vanligvis travle gater. Foto: Julia Thommessen / NRK

Og kanskje er det bakrusen fra gjenåpningens første festkveld som gjør at Københavns gater er relativt tomme tirsdag kveld?

For selv om barene egentlig skulle stenge klokka 22 i går, var det mange som tøyde strikken to timer før gjenåpningen var et faktum.

Dessuten er været nitrist. Og det er tirsdag.

De baransatte er glade for å samles etter en drøy måned uten jobb å gå til. Foto: Julia Thommessen / NRK

– Vi venter til i morgen

Men litt fest er det alltid i store byer. På Bip Bip Bar i bydelen Nørrebro har de ansatte imidlertid stengt dørene for gjestene i kveld.

Ølen nytes kun av gode kollegaer før hverdagen, sånn den var før pandemien, braker løs for fullt.

– Vi åpner vanligvis på onsdager. Så vi videreførte tradisjonen, og åpner på onsdag for våre stamkunder, forteller student og bartender Nanna Nordkild til NRK.

Hun har «fuckings dødd» under siste nedstenging. Savnet etter kollegaene og etter baren med gaming-konsoller på bordene og pac-man i hjørnet, har vært stort.

– Dette er det beste stedet jeg har jobbet, sier Nordkild.

Nanna Nordkild og Brynjar Eiriksson er klare for gjenåpning. Foto: Truls Antonsen / NRK

Det var ikke vits å holde baren åpen gjennom nedstengingen, selv om det var mulig å servere alkohol fram til klokka 22, forklarer barsjef Brynjar Eiriksson.

Islendingen flyttet til Danmark rett før pandemien kom til landet. Å søke jobb i en hardt presset utelivsbransje var vanskelig.

– I første lockdown brukte jeg opp alle sparepengene mine. Jeg var hjemløs en stund, og bodde på hostell eller hos min daværende kjæreste, forteller han.

Håndspriten står klar til stamgjestene kommer tilbake onsdag kveld. Foto: Truls Antonsen / NRK

Var hjemløs under første nedstenging

Kulturbransjen og utelivet har fått føle koronaen på kroppen under pandemien. Denne gjenåpningen har danskene blitt lovet at blir den siste.

– Vi er klare for å gå ut av koronaens skygge og si god dag til det liv vi er vant til, sa statsminister Mette Frederiksen for en knapp uke siden.

Nå skal ikke koronaviruset regnes som samfunnskritisk lenger. Dermed er det ingen grunn til å holde fast ved tiltakene.

Danmark ble først ut i Europa til å ta hverdagen tilbake. Igjen.

Verken Eiriksson eller kollega Inuuteq Kleemann fra Grønland har vært hjemme hos familien siden 2019.

Inuuteq Kleeman har ikke vært hjemme på Grønland på to år. Foto: Truls Antonsen / NRK

Koronadyre flybilletter har gjort det for kostbart å besøke hjemlandet. I tillegg til å spille i band og barjobben, er Kleeman utdannet scenetekniker.

Jobbtilbudene har ikke stått i kø i de koronarammede bransjene. Under en av mange nedstenginger måtte en ni år gammel gitar selges for å få råd til husleia.

Nå er han «forsiktig optimist».

– Vi prøver å være optimistiske, men vi må forberede oss på det verste.

– Folk flest er vaksinert nå. Vi må selvsagt være forsiktige. Men på et eller annet tidspunkt må vi bare leve med dette, sier Kleeman.

Smittetallene er høye. Det siste døgnet har over 45.000 blitt registrert smittet i Danmark, viser tall fra Statens Serum Institut.

Lucas Høj-Larsen skal endelig jobbe sene kvelder igjen. Foto: Julia Thommessen / NRK

– Å gjøre oss til «bad guy» er idiotisk

Wall Street Pub i Nyhavn har også kjent på en av nedstengingens mange baksider.

Ansatt Lukas Høj-Larsen forteller om avlyste arrangementer og mindre inntekter på grunn av de strenge stengetidene.

– Viruset sprer seg ikke mindre etter 22. Å gjøre oss til «bad guy» er idiotisk, sier Høj-Larsen til NRK.

Nå er han sjeleglad for å igjen kunne jobbe sene kvelder. Startskuddet gikk i går:

– Folk var her og alle hadde det fantastisk. Vi bare feiret. Nå er vi fullbookede hele helgen, for folk er så klare for å feire, forteller bartenderen.

Ifølge Danmarks Statistik har 7,9 prosent av danske restauranter uten koronastøtte gått konkurs under pandemien. 3,5 prosent av restaurantene som har fått støtte, har også gått konkurs. I København var det flest konkurser. Foto: Julia Thommessen / NRK

– Tror du dette er den siste nedstengingen Danmark må gjennom?

– Ja! Jeg tror på det og jeg håper det. Jeg leste at de sier at det ikke er en trussel mot samfunnet lenger. Jeg tror folk trengte å høre det, for å føle på optimisme for framtiden, sier Høj-Larsen.