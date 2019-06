Frykter varmerekord – har funnet 900 «kjølige steder»

Sentral-Europa blir truffet av en varmebølge i løpet av neste uke.

Allerede mandag kommer temperaturen til å nå 35 grader i Frankrike, før det bikker 40 i Nord-Frankrike torsdag og fredag.

Paris kommer til å bli ett av de varmeste stedene å oppholde seg den neste uka, ifølge BBC.

40 grader vil føles som 47 grader i hovedstaden.

Varmebølgen skyldes en kombinasjon av en storm som har stanset over Atlanterhavet og varme vinder fra Sahara.

Dette gjør at myndighetene nå er spesielt oppmerksomme på farene som kan knyttes til hetebølgen.

Vil at innbyggerne skal kjøle seg ned

Frankrike har iverksatt en kriseplan som innebærer å informere innbyggere om 900 «kjølige steder» – steder som har lavere temperaturer enn de omkringliggende bygatene.

Dette er for eksempel parker, offentlige haller med air condition og områder hvor midlertidige vannstasjoner og fontener er satt opp. De holder også 13 parker åpne om natten hvor folk kan kjøle seg ned.

Hjelpeorganisasjonene i gang med å dele ut vann og tilby svalere overnatting for hjemløse i Paris.

Etter sommeren i 2003 da mange mennesker mistet livet etter komplikasjoner på grunn av heten, har myndighetene også et ekstra fokus på å ivareta de svakeste.

Temperaturene vil begynne å stige i Spania i løpet av helgen, før den sprer seg til Frankrike og Tyskland i starten av neste uke. Det er forventet å bli opp mot 40 grader. Grafikk: Yr.no

Har lært av fjorårets hetebølge

Helseminister Agnès Buzyn har gitt sykehus, aldershjem og lokale myndigheter beskjed om å være på vakt, samtidig som hun påpeker at fjorårets hetebølge tok livet av 1500 personer fler enn det som er vanlig i juli og august.

– Vi er forberedt, både på pleiehjemmene, på sykehus og i transportsystemet. Men når mennesker er svake, og selv om vi er godt organisert, frykter vi en høyere dødelighet, sier Buzyn.

I Spania er det ventet temperaturer over 35 grader i store deler av landet, og over 40 grader sentralt i landet. Turister på Mallorca og Kanariøyene kan også forvente temperaturer over 35 grader.