– Det er viktig at alle i familien har papirer nå. En kan bli stoppet av politiet, og jeg ser på nyhetene at slike som meg i andre byer blir deportert, sier Nedi Lara.

NRK treffer henne på et nedlagt shoppingsenter i Nashville der et stort butikklokale er omgjort til midlertidig konsulat.

Meksikanske myndigheter har vært her i flere uker for å ta unna den store pågangen av meksikanere som trenger pass. Ved bord sitter folk og fyller ut skjemaer. Et annet sted blir de blir fotografert og får sine fødselsattester sjekket.

Meksikanere har strømmet til de ambulerende konsulatene i byer som Nashville siden Trumpadministrasjonen tiltrådte. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Nedi kom til Nashville fra Mexico for 17 år siden. Datteren Maria er født Nashville.

Men hun er bare amerikansk.

– Jeg søker om pass til henne nå for sikkerhets skyld. Det er er best at hun har dobbelt statsborgerskap, forteller Nedi.

– Lag kriseplan for barna

Dette er kriseplanen Conexion America har laget for ulovlige innvandrere i USA med barn. Ved å ta disse forhåndsreglene kan de sørge for at barna klarer seg i USA om foreldrene forsvinner. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Andres Martinez viser forslaget til kriseplan som organisasjonen hans har laget for slike som Nedi.

Conexion America hjelper mennesker i det store innvandrermiljøet i Nashville, der tolv prosent av befolkningen er født utenfor USA.

– Vi ber foreldre som oppholder seg her ulovlig, om å skaffe pass fra hjemlandet til barna sine, arrangere verger for dem og sørge for at de har penger dersom foreldrene skulle forsvinne midt på natta, sier Martinez.

Den siste måneden har det føderale immigrasjonspolitiet ICE gjennomført raid i flere byer hvor de har arrestert innvandrere fra Latin-Amerika som oppholder seg ulovlig i USA. De blir sendt til Mexico.

Ifølge Trumps minister for innenlands sikkerhet, John Kelly, er de på jakt etter folk med kriminelt rulleblad, men flere familiemedlemmer har de siste ukene fortalt om arrestasjoner også av mennesker som ikke har brutt loven.

I Nashville har det foreløpig ikke vært massearrestasjoner. Martinez er likevel redd for at de kan komme.

Andres Martinez håper senator Lamar Alexander fra Tennessee skal lese de 6000 postkortene han har tatt med fra vanligs folk i Nashville og tale saken til innvandrere i byen som frykter å bli deportert. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Det virker som de foreløpig har arrestert flest i byer der myndighetene har lovet å beskytte papirløse innvandrere og å la være å samarbeide med de føderale myndighetene, sier han.

Austin i Texas og Los Angeles er to eksempler på slike byer.

– Må våge å stå fram

Nedi er fullt klar over at hun kan gjøre noe risikabelt ved å stå fram som papirløs innvandrer, men mener det er viktig likevel.

– Vi må våge stå fram og vise hvem vi er. Fram til nå har vi kunnet leve nokså fredelig her i landet. Vi jobber og har barn og bidrar i samfunnet. Vi er ikke her for å stjele eller selge stoff, slik presidenten påstår, sier hun.