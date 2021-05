Minst 32 personer er døde etter at vulkanen Nyiragongo øst i Kongo våknet til live sist lørdag.

Torsdag varslet guvernøren om fare for nye utbrudd fra vulkanen.

– Vi kan ikke utelukke et utbrudd på land eller under sjøen. Det kan skje når som helst og uten noe varsel, sier militærguvernøren i Nord-Kivu, general Constant Ndima, til AFP.

Ndima sa at det var satt i gang evakuering av deler av byen Goma, som ligger en drøy mil fra vulkanen. Det bor rundt 2 millioner i Goma-området som ligger ved bredden av Kivu-sjøen.

Frykter utbrudd under sjøen

Vulkan-eksperter i Goma sier at den største faren er hvis det skjer et utbrudd under Kivu-sjøen, skriver Reuters.

Store mengder av de giftige gassene karbondioksid (CO₂) og metan er fanget under høyt trykk dypt nede i sjøen.

Et utbrudd under sjøen, kombinert med et jordskjelv, kan føre til at gassen slipper opp i luften og forårsaker en katastrofe.

Ekspertene sier at tusener kan bli kvalt hvis gassene slipper opp.

General Ndima sier at de nyeste dataen viser at det er magma – smeltet stein under jordskorpen – under selve byen Goma og muligens også under Kivu-sjøen.

Kommer magmaen i kontakt med sjøen kan ifølge generalen «farlige gasser strømme til overflaten»

Innbyggere i Goma evakuerte torsdag byen blant annet i overfylte båter. Foto: Moses Sawasawa / AP

Lignende katastrofe i Kamerun

I Kamerun skjedde det 21. august 1986 en katastrofe som viser hvor galt det kan gå når giftige gasser slipper opp fra en innsjø, skriver The Guardian.

Store mengder CO₂ var fanget i dypet av Nyos-sjøen. Noe, sannsynligvis et jordskred. førte til at en stor sky CO₂-en ble sluppet opp i luften.

CO₂ er tyngre enn luft, så gassen la seg ned til bakken og beveget deg til over 80 kilometer i timen. Rundt 1700 døde av kvelning i katastrofen.

– Sjøen var som en flaske øl som var blitt ristet, sa professor George Kling ved Michigan-universitetet.

– Når du åpnet den, boblet CO₂ opp og ølet flommet over. Et glass går bra. En innsjø er dødelig, forklarte Kling.

Noen hus i utkanten av Goma ble ødelagt av lavastrømmene etter utbruddet 22. mai. Foto: MOSES SAWASAWA / AFP

Kivu-sjøen langt farligere

Kivu-sjøen er mer enn 3000 ganger så stor som Nyos-sjøen i Kamerun og inneholder mer en 350 ganger så mye gass.

Millioner av mennesker bor langsmed Kivu-sjøen og kan bli rammet av et gassutslipp.

– Kivu er som den slemme storebroren til Nyos, sa professor Kling til tidsskriftet Nature i 2009.