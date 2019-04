Frykter stormaktskappløp i jakt på styrtet F-35

F-35-flyet som tilhørte det japanske luftvåpenet styrtet tirsdag 9. april, nordøst for den japanske Honshu-øya.

Bortsett fra noen deler av vingene som er funnet flytende på havet, er hverken flykroppen eller piloten, major Akinori Hosomi, funnet, skriver The New York Times.

Japanske myndigheter, med amerikansk bistand, leter etter flyet i et område der havet er mellom 1500 og 3000 meter dypt.

Det styrtede flyet er av typen Lockheed Martin F-35A – det samme som Norge er i ferd med å ta i bruk. Prisen for hvert av de japanske flyene er på over 800 millioner kroner.

Flyet har egenskaper som gjør det nesten umulig å oppdage med radar, og har også en rekke andre former for avansert teknologi.

Krisemøte med USA fredag

Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya sier at han og landets utenriksminister vil diskutere det savnede flyet i et møte i Washington fredag. Nyhetsbyrået Associated Press skriver at USAs forsvarsminister og utenriksminister vil delta i møtet.

– F-35A er et fly som inneholder en rekke hemmeligheter som må beskyttes, sier Iwaya.

Det savnede F-35 flyet blir tema på møtet. Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya ble tatt imot av fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan i Pentagon. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Med hjelp fra USA skal vi fortsette å ta en lederrolle i å etterforske årsaken til ulykken, sier forsvarsministeren.

Kina og Russland vil jakte på flyet

Møtet på høyt nivå fredag, viser at USA og Japan frykter at andre kan finne flyet før dem.

– Kina og Russland er interessert i å finne selv en skrue på dette helt spesielle flyet, sier professor i internasjonal politikk, Akira Kato ved J.F. Oberlin universitetet i Tokyo, til nyhetsbyrået AP.

Forsvarsekspert og professor ved Takushoku universitetet i Tokyo, Hideshi Takesada, sier det ikke vil være noen overraskelse om Kina og Russland er i gang med en hemmelig operasjon for å forsøke å finne deler av flyet.

Hemmelighold

Eksperter mener møtevirksomhet på høyt plan, og fortsatt leting tyder på at Japan og USA ikke har funnet selve flyet.

– Hvis Japan og USA finner deler av flyet, vil de ikke gi ut detaljert informasjon, inkludert flyets posisjon, av frykt for at Kina og Russland vil forsøke å hente det, sier Takesada.

Stanser salg til NATO-landet Tyrkia

F-35 er et avansert høyteknologisk kampfly med utstyr som USA og NATO ikke ønsker skal komme potensielle fiender i hende.

Det har ført til en strid mellom NATO-allierte USA og Tyrkia.

«Brothers in arms», Erdogan og Putin. Det har ikke lykkes USA å overtale Tyrkia til ikke å kjøpe et avansert luftforsvarssystem fra Russland. USA vil stanse levering av 100 F-35 til Tyrkia hvis landet ikke snur. Foto: Handout / Reuters

USA har lenge presset på for å overtale Tyrkia til ikke å kjøpe et avansert luftforsvarssystem fra Russland. Men tyrkiske myndigheter står på sitt om å kjøpe det russiske forsvarssystemet S-400, ifølge det arabiske nettstedet Al-Monitor.

Tidligere denne måneden bestemte Pentagon å midlertidig stanse levering av F-35 til Tyrkia.

– I påvente av en utvetydig tyrkisk beslutning om å gi avkall på leveransen av S-400, har leveranser og aktiviteter knyttet til Tyrkias F-35-program, blitt midlertidig stanset, sa en talsperson til nyhetsbyrået AFP.

Det er ventet at Russland skal levere luftforsvarssystemet til en verdi av 2,5 milliarder dollar, i juli i år. USA vurderer å innføre flere sanksjoner mot Tyrkia hvis tyrkiske myndigheter ikke bøyer av, skriver The Economist.

«Hughes Glomar Explore» ble bygget for å heve en sovjetisk ubåt som sank i Stillehavet. Foto: Wikipedia CC

Fant sovjetisk ubåt

Skulle russerne finne F-35-flyet, kan det oppfattes som en takk-for-sist for at amerikanerne i 1974 hevet deler av en sunket sovjetisk ubåt.

Etter at den sovjetiske ubåten «K-129» sank nordvest for Hawaii i 1968, satte USA i gang en stor operasjon for å heve ubåten.

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA fikk bygget et spesialskip, «Hughes Glomar Explore», for å heve ubåten fra 4900 meters dyp.

De klarte ikke å heve selve ubåten, men fikk opp to torpedoer med atomstridshoder. I tillegg skal de ha fått tak i sovjetiske kodebøker og andre dokumenter.

CIA skriver på sine nettsider at prosjektet var en av organisasjonens største suksesser under den kalde krigen.