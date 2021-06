Frykter smittetopp i Tokyo under sommer-OL

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Japan er nå på vei ut av sin fjerde og kraftigste smittebølge, viser tall over nye smittetilfeller fra Worldometers.

Med sommer-OL i Tokyo bare seks uker unna, har mange fokusert på smittefaren Japan kan oppleve på grunn av de mange som reiser til lekene.

Selv om det er tvilsomt om utenlandske tilskuere får lov til å komme til Japan under lekene, er det ventet titusener av ledere, trenere og andre.

Unntakstilstand til 20. juni

En smittemodell fra professor Hiroshi Nishiura ved Kyoto-universitetet viser at smitten kan komme til å stige i Japan, også uten at den kommer fra tilreisende, skriver Bloomberg.

Det er nå unntakstilstand i Tokyo og flere deler av landet frem til 20. juni, en måned før OL starter. Dette er den tredje unntakstilstanden siden starten av pandemien.

Eksperter frykter at folk kan komme til å reise mer og ha mer kontakt når unntakstilstanden blir opphevet.

Før OL skal Japan både ha sommerferie og den tradisjonelle buddhistiske bon-festivalen, der folk reiser hjem for å hedre sine forfedre.

Folkehelseforsker Haruka Sakamoto ved universitetet i Tokyo frykter at planene om å arrangere OL vil svekke oppslutningen om smitteverntiltak.

– Det er lett å se for seg at flere og flere vil tenke «hvis de kan arrangere OL, er det greit for oss å reise», sier han.

Meningsmålinger har vist at et stort flertall av japanerne ønsker å avlyse OL.

En måling i avisen Asahi Shimbun i mai viser at 80 prosent ønsket å utsette eller avlyse OL.

Arbeidere installerte torsdag ekstra sikkerhetsgjerder utenfor OL-stadion i Tokyo. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / Reuters

Få vaksinerte, få døde

Japan har omtrent vært lukket for utlendinger siden pandemien brøt ut. Det har vært en viktig grunn til at landet har klart seg forholdsvis godt så langt.

13.743 personer har mistet livet av covid-19 så langt i Japan. Det gir et snitt på 109 døde per en million innbyggere. Det er lavere enn det norske snittet 144 per en million.

Det skjer til tross for at Japan har verdens høyeste andel eldre i befolkningen. Landet er dermed mer utsatt for sykdom enn andre land.

Japan er det industrialiserte landet som har den laveste andelen vaksinerte.

Så langt har bare drøyt 11 prosent av japanerne fått sin første vaksinedose.

Tilsvarende tall for Norge er 33 prosent og for USA over 51 prosent.

Sommer-OL i Tokyo starter fredag 23. juli og varer til søndag 8. august.