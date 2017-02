Frykter slumhjelp vil føre til utkastelse

Fotografen Mauricio Horas familie har bodd i favelaen Moro de Providencia i generasjoner. Foto: Privat/FB

Mauricio Horas familie har bodd i den eldste favelaen i Rio de Janeiro, Morro de Providencia, i generasjoner.

Likevel har Hora, en politisk aktiv fotograf, ikke noe ønske om å få et offisielt skjøte på huset han bor i.

– Når folk får offisielle skjøter, kan de selge husene sine. Det blir en slags rensing av favelaene, sier Hora til Reuters.

Dermed går han på tvers av hva mange økonomer mener er den beste måten å løse fattigdomsproblemer i storbyer på.

– Skjøter gjør det lettere å fjerne folk. Det er ingen fordeler ved å regulere disse skjøtene, sier Hora.

Rio de Janeiros eldste favela, Morro da Providencia, ligger like ved byens sentrum, hvilket gjør eiendommer i favelaen fristende for investorer. Foto: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Én milliard lever i slum

Horas kritikk går rett inn i debatten om hvordan man skal løse ett av verdens største fattigdomsproblemer, den stadig økende delen av verdens befolkning som bor i slumområder i storbyer.

På verdensbasis er det anslått at én milliard mennesker i dag bor i slumområder og tallet ventes å øke kraftig fremover.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lever 54 prosent av verdens befolkning storbyer. Det tallet er ventet å stige til 60 prosent i 2030 og 66 prosent i 2050.

Tall fra FN tyder på at all veksten i storbybefolkning vil komme i slumområder.

Store verdier i eiendommer

I et forsøk på å skape økonomisk vekst, har den brasilianske regjeringen startet et program for å gjøre det lettere for favela-beboere å skaffe seg formelt eierskap til husene de bor i.

Ifølge Brasils byminister, Bruno Araujo, vil programmet gjøre at fattige kan ta opp lån med sikkerhet i boligene sine og deretter investere pengene.

Ideen om at fattige kan bruke formelt eierskap til hus i slummen til å investere stammer fra den peruanske økonomen Hernando de Soto.

Han har regnet ut at det på verdensbasis er 5,3 milliarder mennesker som mangler skjøter og at en formalisering vil frigjøre 9000 milliarder dollar, eller 74.135.000.000.000 norske kroner.

– Det er ikke mulig å investere uten eiendomsrettigheter, sier de Soto.

Den fantastiske utsikten fra Rio de Janeiros favela Vidigal (foran) over Ipanema-stranden (bak) har ført til at hus i favelaen blir solgt til verdenskjendiser. Foto: Felipe Dana / Ap

Skeptiske til virkningene

Patricia Cezario, professor i byplanlegging ved universitetet i São Paulo, mener at teorien ikke har virket i praksis i de slumområdene der innbyggerne har fått offisielle skjøter.

Hun sier at bankene ikke var interessert i å administrere smålån og at fattige heller ikke søkte om lån.

– Favela-innbyggerne er mer opptatt av rettighetene deres i byene og tilgang til jobber, helsevesen, transport og utdanning.

Beckham og Madonna

Lysene i Vidigal sees fra stranden i Ipanema Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / Reuters

Noen steder har allerede offisielle skjøter ført til at fattige har solgt husene sine til mer velstående.

De fattige endte opp med å flytte til favelaer lenger unna sentrum og har fått reiseveier til og fra jobb på så mye som to timer hver vei.

Favelaen Vidigal, ikke langt fra Rio de Janeiros fasjonable rikmannsstrøk Ipanema, er et av områdene der fattigfolk er i ferd med å bli drevet bort.

De siste årene skal kjendiser som Madonna og David Beckham ha kjøpt hus i Vidigal, sammen med mange andre velstående.

– Det er stor etterspørsel etter land. Jeg vil at beboerne skal være bevisste og bli boende, heller enn å selge husene til folk som ikke bor her, sier Barbara Nascimento, en av innbyggerne i Vidigal.

Svarene som Nascimento og andre favela-innbyggere i Rio gir på skjøte-politikken, kan få store konsekvenser for hvordan verdens storbyer skal behandle slumproblemer i årene fremover.