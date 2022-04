Det var onsdag morgen myndighetene i utbryterrepublikken Transnistria i Moldova meldte at det var skutt mot ammunisjons- og våpenlageret ved byen Colbasna, ikke langt fra grensen mot Ukraina.

Ifølge nyhetsbyrået Novosti Prinestrovija skal flere droner i løpet av natten ha vært observert i nærheten av anlegget.

Departementet skrev selv i en melding på Telegram at både dronene og skytingen så ut til å komme fra den ukrainske siden av grensen.

Ingen skal ha blitt skadet, og det er seinere ikke kommet noen flere deltaler eller bilder av det som har skjedd.

Myndighetene i Transnistria har innført en rekke tiltak for å styrke sikkerheten, og strengere kontroll har skapt lange køer på grenseovergangene til selve Moldova.

Det har de siste dagene vært lange køer inn og ut av Transnistria, på grunn av strengere sikkerhetskontroll. Foto: VLADISLAV CULIOMZA / Reuters

Øst-Europas største våpenlager

Våpenlageret i Colbasna ble opprettet etter 2. verdenskrig, som en del av Sovjetunionens forsvarsplaner etter at forholdet til de tidligere allierte i Vesten raskt forverret seg fra 1946 og utover.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning på starten av 1990-tallet, ble våpendepotet liggende i den nye staten Moldova.

Men separatister på den østlige delen av Dnestr-elven gjorde opprør mot det de fryktet ville bli en ren rumenskspråklig stat.

Moldova med Transnistria ligger mellom Romania og Ukraina.

De klarte, etter en kort og blodig krig i 1992, å ta kontroll over dette området, i tillegg til byen Bender på vestsiden av elven.

Siden den gangen har Transnistria i praksis vært en selvstyrt og uavhengig del av Moldova, med flere tusen russiske soldater som en garanti for at Moldova ikke skal ta kontroll over området.

Utbryterrepublikken Transnistria bruker mange symboler fra den gangen området var en del av Sovjetunionen. Foto: SERGEI GAPON / AFP

En eksplosjon som Hiroshima

De russiske styrkene har også hatt i oppgave å våkte våpenlageret.

Det har vært frykt for at våpnene i lageret skal komme terrorgrupper i hende, og det har også vært frykt for at et angrep kan gjøre at det eksploderer.

Det skal være opp til 20.000 tonn med våpen og ammunisjon i lageret. Dette stammer fra det tidligere Sovjetunionen, men også fra våpenfabrikker i Tsjekkia og det tidligere Øst-Tyskland.

Russlands tidligere president Boris Jeltsin lovet under toppmøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1999 at våpenlageret skulle fjernes, sammen med de russiske soldatene som voktet det.

Men året etter var Jeltsin borte, og Russland ga etter for press fra myndighetene i utbryterrepublikken og lot soldatene få bli.

Siden 2003 har det vært liten framgang i arbeidet med å fjerne det som mange har sett på som både en sikkerhetspolitisk trussel og en miljøtrussel.

Enkelte eksperter har sagt at hvis lageret går i luften, kan det bli en like stor eksplosjon som den som atombombene over Hiroshima og Nagasaki forårsaket. Men naturlig nok uten de stråleskadene som kommer fra en atomeksplosjon.

Transnistria blir ofte kalt den siste sovjetstaten. Lenin står fremdeles trygt i sentrum av «hovedstaden» Tiraspol. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Provokasjoner?

Hendelsen kommer etter at myndighetene i Transnistria tidligere denne uken har meldt om flere angrep.

Mandag ble en granat skutt mot sikkerhetsdepartementet, tirsdag ble to radiomaster sprengt i luften samtidig som det skal være skutt mot en militær forlegning like utenfor hovedstaden i republikken, Tiraspol.

Angrep i Moldova nær grensen til Ukraina

Myndighetene i Transnistria har kalt det som har skjedd et forsøk på provokasjoner, mens den ukrainske viseforsvarsministeren Hanna Malyar ifølge Reuters sier at Russland prøver skape et grunnlag for et angrep mot Ukraina eller mot resten Moldova.

Det russiske utenriksdepartementet sier til nyhetsbyrået RIA at de ikke ønsker et scenario der Moskva blir nødt til å gå inn i området.

Det siste vil uansett være en utfordring siden Transnistria i praksis er helt isolert fordi forbindelsen til Russland bare kan skje via luften, der det allerede er innført flyforbud for russiske fly.

Internasjonal bekymring

– Situasjonen i Transnistria er ekstremt kritisk, sier den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock.

Hun føyer seg dermed inn i rekken av internasjonale ledere som frykter at situasjonen i Moldova skal komme ut av kontroll, og at Europa dermed skal få en ny krise.

Moldova har allerede tette bånd til både EU og Nato, ikke minst gjennom nabolandet Romania, som det har sterke språklige og økonomiske forbindelser med.

Moldovas president Maia Sandu møtte 6. mars USA utenriksminister Antony Blinken. Foto: Sergei Grits / AP

Moldovas president Maia Sandu sier at det som har skjedd de siste dagene har gjort at landet må intensivere arbeidet med å styrke forsvaret av landet.