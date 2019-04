Frykter seriemorder på Kypros: Soldat siktet for drapet av to kvinner han møtte på datingside

– Dette er en form for kriminalitet som mangler sidestykke på Kypros. Det er for tidlig å vurdere omfanget av denne forbrytelsen, sier politisjef Zacharias Chrysostomou ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Politiet på Kypros frykter de står overfor en mulig seriedrapsmann som kan ha drept tre personer. En kypriotisk soldat (35) er varetektsfengslet, mistenkt for drapet på to kvinner som han skal ha møtt på en datingside.

FORLATT: Kroppene til de to kvinnene ble funnet med en ukes mellomrom inne i den forlatte gruven. Undersøkelsene av gruven fortsatte denne uken. Foto: Petros Karadjias / AP

Politiet leter nå etter datteren til et av ofrene, en seks år gammel jente, som de også frykter kan ha blitt drept.

Dumpet i forlatt gruve

Kroppene til to filippinske kvinner har blitt funnet drept og dumpet i et forlatt gruveanlegg i Mitsero, en liten bygd 30 km vest for hovedstaden Nikosia.

Kroppene til de to kvinnene ble funnet med en ukes mellomrom, og gruvene hvor det fortsatt søkes er delvis oversvømt av vann.

En av kvinnene har blitt identifisert som en 39-åring som forsvant i mai 2018.

Politiet frykter at kvinnens seks år gamle datter også kan ha blitt drept. Ingen har sett eller hørt noe fra henne siden moren også forsvant.

I går, mandag, foregikk det nye omfattende søk i området, skriver Reuters.

Politiet tror at den andre kvinnen som ble funnet i det stengte gruveanlegget, er en 28 år gammel kvinne som ble meldt savnet i fjor. Identiteten hennes er foreløpig ikke endelig bekreftet.

SØK I VANN: Gruven hvor de to kvinnene ble funnet er delvis oversvømt. I går, mandag, søkte politiet etter den savnede 6-åringen. Foto: Stringer / Reuters

Politiet får kritikk

I etterkant av likfunnene, har politiet på øya blitt utsatt for kritikk for at forsvinningene ikke ble tilstrekkelig etterforsket i 2018.

Louis Koutroukides sier i et intervju til lokale medier at han tipset politiet om forsvinningen av den 39 år gamle kvinnen og barnet hennes kort tid etter at de forsvant.

Han sier at han ikke ble tatt på alvor av politiet, som mente at kvinnen og barnet hennes hadde flyttet til et annet sted på øya.

– Hadde jeg blitt trodd da jeg tok kontakt med politiet, kunne ting ha blitt annerledes, sier han ifølge Reuters.

Politisjef en Zacharias Chrysostomou sier at politiet nå vil undersøke påstandene og kritikken, og at de er forberedt på å ta ansvar.