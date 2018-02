Frykter salmonellasmitte gjennom 13 år

Det franske meieriselskapet Lactalis kan ikke utelukke at flere av deres produkter de siste 13 årene kan ha inneholt salmonellabakterier.

Nylig ble 12 millioner pakker morsmelkerstatning trukket fra butikkhyllene i 83 land.

Etter en gjennomgang av produksjonslokalene i fabrikken i Craon i Frankrike ble det funnet salmonellabakterier i ett av tørketårnene. Dette er samme type bakterier som ble funnet i Lactalis-produkter i 2005, og ledelsen i selskapet kan ikke utelukke at bakteriene har vært der hele tiden.

– Vi kan ikke utelukke at spedbarn har fått i seg slike bakterier i løpet av denne perioden, sa administrerende direktør i selskapet, Emmanuel Besnier, til Les Echos.

Ett av tårnene ved denne fabrikken i Craon er nå stengt. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Stenger deler av fabrikken

Tårnet hvor det ble funnet salmonellabakterier er nå stengt, skriver CNN. Selskapet skriver i en pressemelding at de ikke vil stoppe produksjonen av tørrmelkprodukter og babymat, men at de starter byggingen av et nytt tørketårn ved fabrikken i Craon.

Ledelsen i selskapet frykter at bakteriefunnene og den påfølgende ombyggingen av fabrikken vil koste flere hundrevis av millioner euro.

Lactalis er ett av verdens største meieriselskap og har 75.000 ansatte i 44 land.