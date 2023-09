Frykter russiske droner – rumenere bygger tilfluktsrom

Romanias president sier at hendelsene innebærer en reell sikkerhetsrisiko for rumenere som bor i grenseområdene mot Ukraina.

Bønder som lever av jordbruk nær grensen lever i fare. På kort tid har deler fra tre russiske droner krasjet på rumensk side av grensen.

Mye tyder på at dronene har falt ned på rumensk side ved et uhell og at det er havner i Ukraina som har vært målet for droneangrepene.

Et av tilfluktsrommene begynner å ta form. Foto: MIHAI BARBU / AFP

Flere kratre viser hvilken fare bønder i området utsetter seg for.

Nå får de en utstrakt hånd. Soldater er utkommandert for å bygge tilfluktsrom for innbyggerne i grenseområdet, skriver France 24.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at det har vært tre tilfeller der russiske droner har detonert og dronedeler har falt ned på rumensk side av grensen.

Soldater er satt inn for å bygge bomberom. Foto: MIHAI BARBU / AFP

For andre gang på en uke og for tredje gang i september er det funnet deler av en drone av samme type som det russiske militæret bruker, på bakken i Romania.

– Uakseptabel krenkelse

Det opplyser det rumenske forsvarsdepartementet.

– Funnet indikerer en uakseptabel krenkelse av rumensk luftrom, sier Romanias president Klaus Iohannis.

Han mener dronen stammer fra russiske angrep på ukrainske havner langs Donau.

Romanias president Klaus Werner Iohannis. Foto: Susan Walsh / AP

Iohannis sier videre at hendelsen innebærer en reell sikkerhetsrisiko for rumenere som bor i grenseområdene mot Ukraina.

– Ikke bevisst angrep

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa etter at den første dronen traff rumensk område tidlig i september, at han har snakket med president Iohannis om saken.

Stoltenberg sa også at ingenting tyder på at dronen var et bevisst angrep på Nato.

Da den første dronen traff 6. september sa Romanias forsvarsminister at deler av det som kan ha vært en russisk drone, falt ned på rumensk territorium. I så fall er det alvorlig, sa presidenten.

Avviste først meldingene

Tidlig i forrige uke avviste Romanias regjering ukrainske opplysninger om at russiske droner hadde detonert og falt ned over rumensk territorium.

Bonden Costica Tanasa er en av dem som føler seg utrygg etter at deler fra russiske droner har truffet i nærområdet. Foto: MIHAI BARBU / AFP

Onsdag åpnet imidlertid forsvarsminister Angel Tilvar for at deler fra det som kan ha vært en drone, falt ned i Romania. Om det er samme russiske drone som ble omtalt mandag, er uklart.

– Jeg bekrefter at deler som kan ha hørt til en drone, er blitt funnet, sier Tilvar, ifølge HotNews.

Et krater vitner om farene bønder i grenseområdet utsetter seg for. Foto: MIHAI BARBU / AFP

Onsdag sa president Iohannis at det som skjer kan være et alvorlig suverenitetsbrudd.

– Hvis det blir bekreftet at delene hørte til en russisk drone, er en slik situasjon utillatelig og et alvorlig brudd på Romanias suverenitet og territorielle integritet, sier presidenten.

Siden juli, da Russland trakk seg ut av kornavtalen som gav trygg eksport av korn og andre matvarer via Svartehavet, har landet angrepet flere ukrainske havner.

Disse havnene ligger langs elven Donau, som grenser til Romania.