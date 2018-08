Frykter over 50.000 amerikanere vil dø av hete hvert år

100 millioner amerikanere bor i områder der det i sommer er sendt ut varsler om hetebølger, skriver The Guardian.

Gregory Wellenius ved Brown University anslår at rundt 3500 amerikanere hvert år mister livet på grunn av høy varme.

– Det er et punkt der kroppen ikke kjøle seg ned selv, noe som betyr at du enten er et sted med klimaanlegg eller du har alvorlige helseproblemer, sier Wellenius.

– Noen steder i USA kommer til det punktet. Måten vi lever, arbeider og leker vil bli endret av stigende temperaturer, fortsetter han.

Nå har forskere ved Wellenius' universitet lagt frem en studie der de ser på hvordan global oppvarming vil påvirke hvor mange som dør av hete i fremtiden.

Barn kjøler seg ned i en fontene i Philadelphia etter at det i begynnelsen av juli var en hetebølge. Foto: Jessica Kourkounis / AFP

To forskjellige scenarioer

De ti byene som omfattes av studien er Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia og Washington D.C.

Studien baserer seg på to forskjellige scenarioer om hvordan klimaet utvikler seg fremover, skriver DR.

Under det ene scenarioet tar forskerne utgangspunkt i at den globale gjennomsnittstemperaturen i år 2100 er steget med 1,8 grader, altså under to-gradersmålet.

Hvis det scenarioet slår til, beregner forskerne at 21.000 mennesker vil dø av varme i USAs ti største byer hvert år.

Under det andre scenarioet ser man på utviklingen dersom utslippet av klimagasser fortsetter som i dag.

Det beregnes å føre til en temperaturøkning på 3,7 grader og vil ifølge forskerne gi 52.000 hetedødsfall i de ti største byene.

Eduardo Velev kjøler seg ned i vann fra en brannhydrant i Philadelphia under en hetebølge i begynnelsen av juli. Foto: Jessica Kourkounis / AFP

Opprettet kjølesentre

Blant stedene med høyest dødsrate på grunn av hetebølger i dag er Philadelphia på USAs østkyst.

Temperaturer på opptil 40 grader har gjort at myndighetene i Philadelphia har satt i gang kampanjer for å beskytte innbyggerne mot varmen.

Blant tiltakene er opprettelsen av såkalte «kjølesentre» – «cooling centers» – der innbyggerne kan kjøle seg ned ved hjelp av klimaanlegg.

Philadelphia har opprettet en egen nettside der innbyggerne kan se forskjellige kjølemuligheter i nærheten av der befinner seg.

For innbyggerne i byen vil nettsiden bli stadig viktigere. Philadelphia vil om 30 år ifølge USCRT ha rundt 100 dager i året med over 32 grader. Det er dobbelt så mange som byen hadde i år 2000.