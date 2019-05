Frykter nytt rømningsforsøk fra «El Chapo»

Guzman har sittet i varetekt i et høysikkerhetsfengsel på Manhattan i New York i over to år.

I februar ble han funnet skyldig på ti tiltalepunkter som omfatter smugling av enorme mengder narkotika, ledelsen av en kriminell organisasjon og hvitvasking av penger.

Straffeutmålingen er ventet 25. juni, og det er ventet at Guzman vil få en livstidsdom.

I mellomtiden har Guzmans advokat, Mariel Colon, sendt et brev til domstolen i New York der hun argumenterer for at klienten hennes utsettes for det som i USA kalles grusomme og uvanlige soningsforhold.

Vil ha lufting og ørepropper

«El Chapo» sitter på isolat i en celle på litt over sju kvadratmeter i fengselet Metropolitan Correctional Center, som har blitt omtalt som New Yorks svar på Guantanamo.

Cella har ikke vindu, og lyset står på hele tiden, noe som fører til alvorlig søvnmangel, skriver Guzmans advokat.

Hun hevder videre at lufteanlegget bråker så mye at Guzman må bruke toalettpapir som ørepropper. Han skal ha klaget over hodepine og vondt i ørene.

Colon ber dommeren beordre fengselsvesenet til å gi Guzman to timers luftetid i uka, ørepropper og samme mat som andre innsatte.

Påtalemyndigheten mener imidlertid det hele kan være et påskudd for å sette i gang et nytt rømningsforsøk, skriver CNN.

Metropolitan Correctional Center på Manhattan har blitt omtalt som New Yorks svar på Guantanamo. Foto: Chip East / Reuters

Frykter flukt fra taket

Den eneste luftemuligheten i fengselet er et uteområde på taket som er buret inne med armeringsnetting. I 1981 ble en innsatt forsøkt hentet ut da noen kapret et helikopter og prøvde å skjære opp nettingen.

Påtalemyndigheten viser i sitt svar til Guzmans historikk, og mener all utendørs aktivitet er spesielt problematisk i hans tilfelle. De påpeker at han har tilgang til treningsutstyr og et vindu et annet sted i fengselet.

«Tiltalte har tidligere planlagt og gjennomført utførlige rømninger fra to høysikkerhetsfengsler. En av dem involverte en sofistikert, ventilert tunnel. Et rømningsforsøk fra taket ved hjelp av et helikopter eller andre hjelpemidler ville vært elementært i forhold,» skriver påtalemyndigheten.

De motsetter seg også kravet om ørepropper.

«I et nødtilfelle vil ikke den innsatte høre vaktene. Innsatte kan også bruke øreproppene til å lure vaktene ved å ignorere eller late som om man ikke hører ordre,» skriver påtalemyndigheten.

Det er ikke første gang Guzmans advokater ber om mildere soningsforhold. De første begjæringene kom kort tid etter utleveringen fra Mexico.

– De tar ekstra forholdsregler. Jeg tror vi alle vet grunnen til det, sa dommer Brian Cogan da.