Denne uka brant en av Afrikas mest betydningsfulle boksamlinger opp da en storbrann rammet Universitetet i Cape Town.

Bare de aller mest verdifulle dokumentene og bøkene ble oppbevart brannsikkert i kjelleren og er uskadd.

– Det er veldig, veldig trist. Det er rett og slett som å se inn i en ruin, sier Ujala Satgoor som er bibliotekdirektør ved Universitetet i Cape Town.

Ujala Satgoor som er bibliotekdirektør ved Universitetet i Cape Town sier biblioteket er en brannruin. Foto: Ida Titlestad Dahlbakk / NRK

Universitetet i Cape Town er rangert som Afrikas beste universitet og har 27.000 studenter fra 100 ulike land.

Her fantes én av de mest verdifulle historiske samlingene i Afrika av bøker, filmer og historiske dokumenter.

– Det er en historisk hendelse. Det er et bibliotek som har hatt stor betydning for afrikanske studier og for kontinentet, sier direktøren.

Fram til søndag morgen inneholdt biblioteket dokumentasjon av blant annet kampen mot apartheidregimet, som ikke finnes andre steder.

Utbrente bøker ligger strødd rundt i det som en gang var biblioteket ved Universitetet i Cape Town. I dag er det en brannruin. Foto: Mike Hutchings / Reuters

Nå er 80.000 bøker trolig brent opp.

– Det føles som å miste en du er glad i. Det er en slags tomhet igjen. Det er ikke til å tro det som har skjedd, og vi så det ikke komme, sier biblioteksdirektøren.

Afrikas største filmsamling opp i røyk

Av samlingene som nå er helt borte, er Afrikas største filmsamling med rundt 3500 filmer. 1000 av dem finnes det trolig ikke kopier av.

Beverly Angus hadde ansvaret for samlingen. Hun har jobbet i 20 år med å samle filmer til biblioteket.

Hun sier at dette er et stort tap og den verste måten å avslutte yrkeslivet. Mot slutten av året går hun av med pensjon.

– Denne filmsamlingen var babyen min. For meg var det spesielt hjerteskjærende.

Beverly Angus pakker ned bøker som ikke gikk tapt i brannen. De ansatte har ikke noen detaljert oversikt over hva er reddet. Foto: Ida Titlestad Dahlbakk / NRK

Norsk forsker: – Tragisk

Professor Anders Breidlid ved OsloMet har jobbet som forsker ved Universitetet i Cape Town.

– Det er så tragisk at dette skjer, spesielt i Sør-Afrika. Dette universitet har enormt mye verdifullt og unikt materialet både fra apartheid-tida, men også fra den tidligere historien til urbefolkningen.

– Vi må håpe at noe er reddet for verdenshistorien. Sør-Afrikas historie er utrolig viktig, blant annet for å forstå hele koloniseringsprosessen.

Han forteller at forskere over hele verden nå blir oppfordret til å sende det de har av forskningsmateriale og annen dokumentasjon til universitetet.

På den måten håper man å kunne gjenskape noe av det som har gått tapt. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt i brannen, sier Breidlid.

Universitetet jobber med å få en full oversikt over hva som har gått tapt.

Da NRK besøkte området tidligere denne uka ble det jobbet med å fjerne det sammenraste taket på biblioteket.

Området rundt universitetet i Cape Town er sperret av. Sist søndag brøt det ut brann. Verst gikk det utover biblioteket. Man regner med at rundt 80 000 bøker har gått tapt. Foto: Ida Titlestad Dahlbakk / NRK

Vanskelig slukkearbeid

Brannen startet søndag ved foten av det ikoniske fjellet Table Mountain og spredte seg deretter til universitetet. Kraftig vind gjorde slukkearbeidet vanskelig.

Årsaken til brannen er ukjent, men en person er ifølge politiet pågrepet. Ingen er meldt savnet eller omkommet, men noen brannmenn har fått mindre skader.

Tidligere i uka samlet politiet videoer fra overvåkingskameraer i byen i håp om å finne ut hvordan brannen startet.