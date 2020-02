Frykter medisinmangel på grunn av koronaviruset

Allerede i begynnelsen av februar sa fagdirektør Steinar Madsen i det norske Legemiddelverket at det kan bli et problem hvis produksjonen i Kina faller, eller hvis kineserne begynner å bruke legemidlene innenlands.

Torsdag møttes de europeiske helseministrene for å diskutere situasjonen. De 27 ministrene er enige om at det er nødvendig å samordne arbeidet med å skaffe de nødvendige medisiner og beskyttelsesutstyr som trengs på grunn av det nye lungeviruset.

Frankrikes helseminister Agnes Buzyn oppfordret europeiske land til å gå sammen om å handle inn medisinsk utstyr.

«Hele verdens apotek»

Mye av produksjonen i den farmasøytiske industrien er flyttet fra vestlige land og til lavkostland som Kina og India. Kina, som har kalt seg selv «Hele verdens apotek» leverer store deler av råstoffene som brukes i medisinproduksjonen i India.

Nå ser flere land at koronaviruset kan gi oss flere utfordringer.

– 80 prosent av komponentene som brukes i europeiske legemidler blir produsert utenfor Europa, og for det meste i Asia. Det er viktig for folkehelsen å garantere en uavhengig produksjon i Frankrike og i Europa, skriver franske helsemyndigheter i en pressemelding.

Også i Tyskland har avhengigheten av å få kjøpt ingredienser i Kina bekymret helsemyndighetene der. Foreløpig går det greit med leveransene, melder Der Spiegel, men skriver at eksperter mener det snart kan bli et problem.

Helsedirektøren: – Jobber med tiltak

Situasjonen i Norge er per i dag tilfredsstillende, ifølge direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog. Men han deler bekymringen til de europeiske helseministrene, og sier norske

Helsemyndighetene følger situasjonen nøye, men folk bør ikke bekymre seg for medisinmangel per i dag, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

helsemyndigheter følger utviklingen nøye.

– Vi forsøker nå på europeisk basis å finne ut hvilke konsekvenser dette kan ha for legemiddelforsyningen på sikt. Vi er naturligvis interessert i et bredt samarbeid for å få så god kontroll over situasjonen som mulig, sier han til NRK.

Helsedirektoratet jobber derfor nå med tiltak og har tett kontakt med grossistledd, leverandører og helsetjenesten.

– På den måten skal vi forsikre oss om at vi gjør det riktige nå for å være trygge på at vi har en god beredskap over tid, sier helsedirektøren.

– Bør folk i Norge være bekymret for en eventuell medisinmangel?

– Jeg tenker at det ikke er noen grunn til å bekymre seg nå, men vi må naturligvis planlegge for at vi klarer å håndtere mer krevende situasjoner også, sier Guldvog.

Nye grensetiltak

De europeiske helseministrene gjorde det også klart at nye sikkerhetstiltak vil bli iverksatt ved grensene.

Det betyr blant annet at reisende som kommer til EU, og som har forhøyet risiko for å være smittet, må få nødvendig informasjon og veiledning.

Inntil videre vil den frie bevegeligheten innad i EU ikke bli påvirket av tiltakene.