Frykter massive ødeleggelser når kraftig storm treffer Mosambik

Mosambikanske myndigheter anmoder folk om å forsterke husene samt handle nødproviant og vann, idet en kraftig tropisk storm er i ferd med å treffe landet.

Uværet «Dineo», som er ventet å bli kraftigere og bli en syklon med såkalt kategori én-status i løpet av dagen, når trolig kysten i kveld med full styrke og vedvarende vinder på 130 kilometer i timen, melder værtjenesten i nabolandet Sør-Afrika.

Systemet kommer til å dumpe store nedbørsmengder over det flomutsatte landet. Foto: Meteorologisk inst. / Yr.no

Ledsaget av vindkast på over 200 kilometer i timen, store mengder nedbør og stormflo, fryktes det at stormen kan forårsake alvorlige skader på landet, et av de fattigste i verden.

Frykter oversvømmelser

Etter en lang periode med tørke, som herder jordsmonnet og svekker evnen til å absorbere vann, er det særlig faren for oversvømmelser som bekymrer.

– Dette er et formidabelt uværssystem som kan føre til store ødeleggelser på infrastruktur, både langs kysten og i innlandet, skriver den sørafrikanske værvarslingstjenesten videre i uttalelsen.

Mosambik ble sist truffet av to tropiske sykloner i januar 2012, noe som førte til at 26 personer omkom og over 125.000 ble internt fordrevet, ifølge Reuters.

Uværet er ventet å fortsette inn over Sør-Afrika i takt med at det svekkes de neste dagene.