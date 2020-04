Frykter mafiaen vil feste grep om samfunnet under koronakrisen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at statsminister Giuseppe Conte beordret stengning av det italienske samfunnet for å få bukt med spredningen av koronaviruset, har hverdagen blitt enda hardere for mange italienere.

Stengte butikker, restauranter og bedrifter gir verken lønn eller inntjening. Mange av Italias 60 millioner innbyggere har ingen sparemidler å ta av.

Det er kommet anslag på at rundt 65 prosent av italienske små- og mellomstore bedrifter står i fare for å gå konkurs de kommende månedene.

Regjeringen har utsatt innbetalingene av skatter og avgifter og lover økonomisk hjelp til både bedrifter og enkeltpersoner, men det tar tid å få støtteordningene i gang og pengene distribuert.

Frykten, spesielt i sør hvor fattigdommen og arbeidsledigheten er høyere enn i nord, er at mafiaen i mellomtiden skal fylle tomrommet.

Leverer ut mat og penger

I storbyen Napoli har kriminelle grupper allerede startet med matutlevering til fattige familier. Og pengeutlånere har fjernet rentene på utlån.

– I hvilken hensikt? For gjenytelser, sier forfatteren Roberto Saviano.

Mafiaeksperten Roberto Saviano frykter at mafiaen skal få sterkere grep om samfunnet på grunn av koronakrisen. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Saviano skrev i 2006 boken «Gomorra», om den søritalienske mafiaen Camorra. Han bor nå i New York, med politibeskyttelse.

I «Gomorra» dokumenterte han hvordan mafiaen har utvidet sine «forretningsområder» og ved hjelp av penger tjent på kriminell virksomhet systematisk har kjøpt opp eller etablert selskaper i stadig flere samfunnssektorer.

– Gjenytelsene for et lån kan være å få en person til å stå som kontraktsinnehaver, sier Saviano til italienske medier.

Han mener hvis ikke myndighetene makter å støtte sårbare bedriftseiere og forretningsdrivere, vil de lett kunne havne i mafiaens finansielle nett.

– Mafiaen bare venter på en krise. Bedrifter kan raskt komme i et uønsket avhengighetsforhold, sier Saviano.

– Det er ikke slik at noen kommer med en pistol. Det er gjerne en finansiell rådgiver som på et tidspunkt sier: «denne partneren kan gi et tilskudd, denne partneren kan sørge for finansiering». Slik foregår plyndring av en økonomi, sier mafiaeksperten.

Prester har satt i gang utdeling av mat til fattige i Napoli. Foto: Ciro De Luca / Reuters

Mafiaen vil tjene grovt på krisen

Politiets påtaleansvarlig i Palermo på Sicilia, Francesco Lo Voi, peker på det samme.

Flere av de ulike mafiagruppene har store kontantreserver. Dette er midler som kan investeres i hoteller og restauranter som sliter. Disse er nå beordret stengt og få tror det blir en normal sommer, som er en svært viktig inntjeningsperiode i Italia.

Påtaleansvarlig Francesco Lo Voi sier mafiaen vet å utnytte svake situasjoner. Foto: Alessandro Fucarini / AFP

Selv om statsminister Giuseppe Conte håper at landet forsiktig kan starte å vende tilbake til normalen i starten av mai, skal det mye til for å ta igjen det tapte.

– De sterkeste mafiagrupperingene vet alltid hvordan de skal utnytte mulighetene til å tjene penger, sier Voi.

Giuseppe Governale, som leder Italias antiterrorpoliti, sier til nyhetsbyrået AFP at landets mafiagrupper havnet bakpå da koronasmitten eksploderte i Italia og regjeringen grep til de drastiske tiltakene. Men at de nå er i ferd med å omstille seg.

Andre peker på at mafiaens utdeling av mat og penger kan øke rekrutteringen av unge mennesker med lite ressurser.

En ung man forsyner seg med en pose med matvarer. Slike kurver er å se mange steder i Napoli. Der legger personer som har anledning til det igjen matvarer for at fattigere medborgere skal kunne forsyne seg. Foto: Ciro De Luca / Reuters

Har kommet inn i samfunnskritiske sektorer

Roberto Saviano advarte allerede i mars om at mafiagrupperinger vil tjene stort på krisesituasjonen i Europa.

– Bare se på mafiaens portefølje og se på hvor mye de kan tjene på denne pandemien, sa han til den italienske avisen La Repubblica.

– Hvor har de investert de siste tiårene? I selskaper som tilbyr mange typer ulike tjenester som renhold, kantinedrift, resirkulering av søppel, transport, begravelsesbyrå, matoljeproduksjon og matdistribusjon. Det er slik de kommer til å tjene penger, sier han.

I 2018 ble det avslørt at en av mafiagrupperingene i det sørlige Italia hadde inngått en avtale med lokale politikere om å levere medisinsk utstyr til sykehus og helsesenter. Grupperingen klarte å få kontroll over alt fra produksjon til distribusjon, ifølge den internasjonale forskergruppen GI-TOC, hvor 500 eksperter på organisert kriminalitet er med.

