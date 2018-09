Frykter løsmunnet Duterte på våpenshopping i Israel

Duterte har snudd ryggen til USA, og vil nå ha flere våpenavtaler med Israel. Filippinene har allerede kjøpt radar- og panservernutstyr for nærmere 200 millioner kroner.

En direkte flyforbindelse, arbeidsforhold og forsvarsavtaler står også på blokka når Duterte lander i Israel med en delegasjon på rundt 400 personer søndag.

Dutertes uforutsigbare snakketøy skaper imidlertid hodebry for begge parter, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Fra offisielt hold vil man forsøke å tone ned noen av presidentens tidligere uttalelser, og heller fokusere på kommersielle og militære forbindelser, heter det.

– Det er helt umulig å vite hva han kommer til å si fra ett øyeblikk til et annet, så begge parter vil forsøke å gi dette besøket så lav profil som mulig, sier en anonym tjenestemann som er involvert i planleggingen.

Sammenlignet seg selv med Hitler

Ifølge pressekontoret til den israelske regjeringen vil mesteparten av besøket foregå uten pressen til stede.

I 2016 kom nemlig Duterte med en uttalelse som ikke er spesielt populær i Israel.

Etter å ha hevdet at han ble sammenlignet med Hitlers fetter på grunn av sin blodige krig mot narkotika i hjemlandet, pekte han på seg selv som Filippinenes svar på Hitler.

– Hitler massakrerte tre millioner jøder. Det er tre millioner narkomane. Jeg ville slaktet dem med glede, sa han.

Han beklaget senere uttalelsen, men det tok ikke lang tid før han kalte den kristne guden «dum» og en «horesønn», noe som passer dårlig med det planlagte besøket i gamlebyen i Jerusalem, som huser både kristne, jødiske og muslimske helligdommer.

Ifølge Jerusalem Post har det israelske utenriksdepartementet sendt ut en redegjørelse for hvorfor Duterte kommer på besøk, noe som er uvanlig.

«Vi legger stor vekt på besøket, som symboliserer de sterke, varme båndene mellom våre to folk, samt det enorme potensialet for å utvikle og styrke forholdet», heter det.

I tillegg til narkokrigen kjemper den filippinske hæren både mot kommunistgeriljaen NPA og islamistiske opprørere sør i landet. Foto: Romeo Ranoco / Reuters

– Høyst upassende

Ifølge The Guardian er flere israelske aktivister i harnisk over at Duterte blant annet skal besøke minnesmerker for holocaustofre.

Menneskerettsadvokaten Eitay Mack skriver i en appell til regjeringen at møtet med president Reuven Rivlin vil bringe hele presidentembetet i vanry.

«Det er høyst upassende at en massemorder som støtter voldtekt, skyting mot kvinners kjønnsorganer og bombing av skoler skal møte den israelske presidenten,» skriver han.

Våpensalg til Filippinene er kontroversielt på grunn av Dutertes krig mot narkotika, som har kostet mange tusen liv og kritiseres for å bryte menneskerettighetene.

«Duterte vil gi uttrykk for vennskap, men er egentlig på jakt etter våpen. Denne mannen har ingen plass her,» skriver redaktør David Horovitz i Times of Israel.

Dette er første gang en sittende filippinsk president besøker Israel, selv om landene har hatt et godt forhold etter andre verdenskrig.

Filippinene åpnet grensene for forfulgte jøder og stemte for opprettelsen av Israel. I dag bor og jobber rundt 30.000 filippinere i Israel.

Israel håper Duterte vil gjøre som Donald Trump og flytte ambassaden til Jerusalem, og ifølge Haaretz kan det også være en avtale om oljeboring på trappene.

Duterte blir i Israel frem til onsdag, før han reiser videre til Jordan.