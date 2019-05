Frykter løslatelse av minst 60 «amerikanske talibaner»

Da han ble tatt fil fange 25. november 2001, drøyt to måneder etter terrorangrepene 11. september, fremsto John Walker Lindh som en ny type indre fiende for amerikanerne.

Oppvokst i hovedstaden Washington D.C. og i California hadde han konvertert til islam som 16-åring og sluttet seg til Taliban i Afghanistan som 20-åring i mai 2001.

Der fikk han opplæring i en treningsleir tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida og var til stede på et foredrag holdt av Osama bin Laden like før 11. september.

Tre måneder senere ble han tatt til fange av Talibans fiender Nordalliansen og overlevert til amerikanske styrker, kjent som «Den amerikanske talibanen».

20 års fengsel

John Walker Lindh på forsiden av Newsweek i desember 2001 Foto: Faksimile

Etter å ha blitt sendt hjem til USA ble Lindh dømt til 20 års fengsel for å ha vært medlem av Taliban.

Uflidd, med skummelt blikk, langt hår og skjegg ble han vist frem for for publikum i USA, blant annet på forsiden av Newsweek.

Han ble kjent som «Fange 001» i det som ble kalt krigen mot terror.

For et USA som fortsatt var i sjokk etter terrorangrepene i New York og Washington D. C: ble Lindh ansiktet på en ny type fiende.

Løslatt sist torsdag

Torsdag 23. mai ble Lindh løslatt på prøve etter å ha sonet 17 år av straffen sin.

Både president Trump og utenriksminister Mike Pompeo prøvde å stoppe løslatelsen, men lyktes ikke.

Presidenten sa til reportere at han hadde spurt regjeringsadvokater om det var mulig å gjøre noe, men hadde fått til svar at det ikke var mulig å stoppe løslatelsen.

– Det som plager meg mer enn noe annet er at vi har en mann som ikke har tatt avstand fra terror og så må vi slippe ham ut. Er jeg glad for det? Ikke i det hele tatt, sa Trump.

Utenriksministrer Pompeo kalte på sin side løslatelsen for «uforklarlig og opprørende».

Høysikkerhetsfengselet i Terre Haute i delstaten Indiana, der Lindh sonet på slutten av sine 17 år bak murene. Foto: BRYAN WOOLSTON / Reuters

Uklart hva Lindh mener

En rekke andre politikere har også reagert mot løslatelsen av Lindh, ikke minst fordi det er uklart hva han mener om terror og islamsk ekstremisme i dag, skriver Reuters.

Under rettssaken i 2002 sa Lindh at fordømte «alle former for terrorisme». Senere har det imidlertid kommet frem tegn som kan tyde på at han fortsatt støtter islamske ekstremister.

I 2015 rapporterte NBC at Lindh hadde skrevet et brev til dem der han støttet IS og sa at gruppen fullførte «en religiøs forpliktelse om å etablere et kalifat gjennom væpnet kamp».

Året etter skrev USAs Nasjonale senter for kontraterrorisme at Lindh «fortsatt å støtte global jihad og skrive og oversette voldelige og ekstremistiske tekster».

Over 400 dømt for terror

Bildene som finnes av John Walker Lindh er nesten 20 år gamle, som dette fra da han var fange i Mazar-i-Sharif i desember 2001. Foto: AP

I de første årene etter terrorangrepene i 2001 ble en rekke amerikanske statsborgere arrestert og dømt for forskjellige former for terrortilknytning, skriver The Atlantic.

Totalt er over 400 mennesker dømt for forbrytelser knyttet til terrorisme i USA siden 2001.

De dømte er amerikanske statsborgere og har derfor vært innesperret i amerikanske fengsler, der de soner sine dommer.

Det i motsetning til de mange utlendingene som ble tatt til fange i Afghanistan og er sendt til USAs fangeleir i militærbasen Guantánamo på Cuba.

60 fanger slippes løs

En god del av dem som ble dømt i de første årene etter terrorangrepene fikk straffer på rundt 20 års fengsel og nærmer seg nå løslatelse.

Én oversikt viser at over 60 terrordømte vil bli sluppet fri i USA i løpet av de neste fem årene.

– Vi har en gruppe høynivå ekstremistiske forbrytere som kommer ut av institusjonene nå, sier tidligere sjef for prøveløslatelser i Minnesota, Kevin Lowry.

Lowry startet i 2016 det første avradikaliseringsprogrammet for islamske ekstremister. Han sier at det ikke finnes noe lignende program på føderalt nivå og at få andre delstater har det.

Han sier at all erfaring er at noen av dem som løslates fra fengsler vil gjøre nye forbrytelser og slår alarm om at USA ikke er forberedt på løslatelsene.

– Som land, som system, er vi ikke så forberedt som vi burde være for å håndtere disse sakene, sier Lowry.