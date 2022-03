Frykter krigen i Ukraina kan føre til økt bruk av fossil energi: – Dette er galskap

Krigen i Ukraina truer sjansen til å stoppe de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene, advarer FNs generalsekretær António Guterres.

Verdens land har blitt enige å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grad. Skal vi få til det må verden halvere utslippene på bare åtte år. Det betyr enorme kutt i fossil energi.

Mange land vil nå kutte bruken av russisk olje og gass som et svar på Russlands brutale invasjon. Men Guterres frykter at søken etter erstatninger samlet sett likevel kan øke bruken av fossil energi, skriver The Guardian.

– Når store økonomier har en strategi om at alt gjelder for å erstatte russisk fossil energi, kan kortsiktige tiltak skape langsiktig fossil-avhengighet, og stenge mulighetsrommet for å nå 1,5-gradersmålet, sa Guterres under en bærekraftskonferanse i regi av The Economist i London på mandag.

Guterres kommer med ny klima-advarsel til verdens land. Foto: ANDREW KELLY / Reuters

Han kaller avhengighet av fossile brensler for «mututally assured destruction», eller «gjensidig sikker ødeleggelse», et uttrykk som oftest brukes om trusselen fra atomvåpen.

– Land kan komme til å bli så besatt av det umiddelbare forsyningsgapet at de forsømmer eller vingeklipper tiltak for å kutte bruken av fossile brensler, sier han.

– Dette er galskap, legger han til.

Vil frigjøre seg fra russisk gass

Mye av Russlands makt hviler på fossil energi, som er landets viktigste eksportvare. I dag kommer 40 prosent av gassen som brukes i Europa fra Russland.

Som følge av krigen la en EU nylig frem en ny energiplan. De vil gjøre Europe helt uavhengig av Russisk olje og gass innen 2030, og kutte bruken med to tredjedeler allerede i år.

En del av denne planen er å øke andelen fornybar energi. Men EU-land vurderer også mer fossil energi fra andre land, som Qatar og Saudi-Arabia. Tyskland, hvor 60 prosent av gassen er russisk, stoppet gassrørledningen Nord Stream 2 i opptakten til Russlands invasjon av Ukraina. Kort tid etter sa finansminister Robert Habeck fra De grønne at ingen alternativer var tabu når det kom til å sikre energiforsyningen. Nylig satte de i drift et gammelt kullkraftverk, skriver Euraktiv.

Greenpeace aksjonerer mot lasteskip med kull fra Russland på vei til Hamburg. Foto: FABIAN BIMMER / Reuters

USA har på sin side forbudt import av russisk olje, med begrunnelsen at de ikke vil være med på å betale for Putins krig. Men Russland står kun for åtte prosent av USAs oljeimport, og kun to prosent av oljen som brukes i USA. Samtidig sier Det hvite hus at amerikansk produksjon av olje og gass nærmer seg rekordnivåer, som et svar på de høye bensinprisene som har kommet delvis som et resultat av krigen.

Debatten raser nå om hva alt dette vil bety for verdens kamp mot klimaendringene. Noen analytikere har pekt på at det kan presse frem en raskere overgang til fornybar energi. Mens andre frykter, som Guterres, hva som vil skje hvis løsrivelse fra den russiske forsyningen til enhver pris er første prioritet.

– En katastrofe

Guterres har også tidligere sagt at fossil energi gjør verden mer sårbar for kriser, senest da FNs klimapanels siste rapport ble lagt frem. Rapporten understreker at klimaendringene allerede gjør enorme skader på mennesker, dyr og natur, og tiden løper fra oss for å forhindre at det blir enda verre.

– Istedenfor å bremse avkarboniseringen av den globale økonomien, er det nå på tide å sette opp farten mot en fornybar fremtid, sier Guterres.

Utslippene fra energi var i fjor de høyeste som noensinne er målt, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

– Hvis vi fortsetter med mer av det samme, kan vi vinke farvel til 1,5-gradersmålet. Selv 2-gradersmålet kan være utenfor rekkevidde. Det ville vært en katastrofe, sier Guterres.