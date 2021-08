Samtidig som uttrekkingen av soldater skjer er Taliban på fremmarsj i Afghanistan. Grunnlegger av Norsk-afghanske kvinner for endring, Sonia Ahmadi, er svært bekymret. Hun fikk asyl i Norge for 13 år siden.

– Dette er helt forferdelig. I Afghanistan er det den uskyldige sivilbefolkningen som betaler den største prisen etter at USA, Nato og det internasjonale samfunnet bestemte seg for å trekke ut troppene sine, sier hun til NRK.

Les også: Norge hastetrekker ut ambassadeansatte fra Afghanistan

Les også: Biden forsvarer tilbaketrekningen fra Afghanistan

– Et mareritt

Ahmadi opplevde krig som barn. Hun flyktet fra Afghanistan noen år før Taliban tok over Kabul for første gang.

– Jeg opplever det som skjer nå i Afghanistan som et mareritt, og det er en ekstra belastning, sier Ahmadi som har flere venner og familiemedlemmer i Kabul.

Innen 11. september i høst skal alle utenlandske styrker være trukket ut fra Afghanistan, og Ahmadi frykter for brutale konsekvenser.

– Taliban har startet allerede før de utenlandske troppene har trukket seg helt ut. Tusenvis av afghanere er drept og millioner er drevet på flukt. Dette skaper fullt kaos. Konsekvensene er brutale, sier Ahmadi.

Ahmadi forteller at hun har et håp om den unge generasjonen av afghanere.

– Befolkningen i Afghanistan aksepterer ikke Taliban som en legitim politisk aktør. Det afghanske folket har vist verden at de vil ha demokrati, de har brukt stemmeretten sin og de vil ha en folkevalgt fremtid. Unge afghanere er landets fremtid.

Les også: USA sender 3000 soldater til Kabul, ber amerikanske borgere om å dra

Afghanistan er kastet ut i uro, og nordmenn bes om å forlate landet. Her fra åstedet for et angrep i Kabul tirsdag 3. august. Foto: Rahmat Gul / AP

Evakuerte samtlige ambassadeansatte

Fredag bestemte regjeringen at Norge evakuerer alle ansatte fra den norske ambassaden i Afghanistan og stenger ambassaden midlertidig.

– Vi iverksetter midlertidig stenging og evakuering av ambassaden i Kabul. Sikkerheten for våre ansatte er det viktigste. De ansatte hentes til Norge. Det gjelder både utstasjonerte diplomater og lokalt ansatte afghanere, fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Flyet med de siste norske soldatene landet på norsk jord i juni.

Etter planen er det ingen utenlandske soldater igjen i landet innen 11. september da Nato og USA trekker alle sine tropper ut av landet.

Tror forhandlinger er eneste løsning

Arne Strand er forskningsdirektør ved Christian Michelsens Institutt.

Selv har han kjent råskapen til Taliban da hotellet han bodde på i Kabul ble utsatt for et terrorangrepet i 2018. Strand falt flere meter og fikk en knust hæl, hoftebrudd og brist i ribbein.

Les også: NRK-medarbeider i Kabul: – Angrepet i dag viser hvorfor så få reiser til Afghanistan

Arne Strand overlevde Kabul-terroren i 2018. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Strand kaller tilbaketrekningen en politisk kollaps, like mye som en militær kollaps.

– Det er styrker som velger å legge ned våpen og det skjer til tider fordi de ikke har tillit til den regjeringen de skal forsvare. De har ikke tillit til at politikerne skal stå opp for dem. Når tilliten forsvinner så forsvinner også viljen til å slåss.

Strand forteller at når det internasjonale samfunnet velger å trekke seg ut så sender dette et signal til aktørene at de ikke har tillit til at regjeringen i Kabul og hæren kan forsvare Afghanistan.

– Hvis man skal se det positive i det så er det at jo flere steder hvor det skjer overgivelse uten militær makt, jo mindre sivile liv vil det gå tapt.

Strand tror denne eneste veien er ut er gjennom forhandlinger.

– Frykten er at Taliban bruker sin militære makt til å overta hele landet igjen.

– Vi skulle blitt lenger

Stortingskandidat Mahmoud Farahmand (H) er sterkt kritisk til at Nato trekker seg ut av Afghanistan. Han mener tilbaketrekkingen er det dummeste vesten har gjort.

– Jeg mener at uttrekningen er prematur. Afghanske styrker er ikke i stand til å stå imot fremmarsjen av Taliban som vi ser nå.

Stortingskandidat Mahmoud Farahmand (H) mener Nato skulle blitt i Afghanistan lenger. Foto: Rune Lind / Rune Lind, NRK

Farahmand forteller at fremmarsjen vil ha store konsekvenser, og en mulig migrasjonskrisen er en av konsekvensene vi nå står ovenfor.

– Denne krisen må vi være forberedt på å møte.

– Engasjementet i Afghanistan har hatt noe bra ved seg, men vi skulle holdt ut litt lenger. Men det ville vært uansvarlig for Norge å beholde noen hundre når Nato trekker seg ut, sier Farahmand.

At vi skulle holdt ut lenger er ikke Bjørnar Moxnes fra Rødt enig i.

– Når selv Nato innser at det ikke finnes militær løsning, bør også Høyre i Norge se det samme, sier han.

– Et nederlag

Kristian Berg Harpviken er en norsk sosiolog og forsker som er mest kjent for sin kompetanse på Afghanistan. Han mener det som nå skjer er et nederlag som Norge deler med alle de allierte som har vært med i denne militæroperasjonen i 20 år.

– Det å trekke seg ut fra Kabul er litt spesielt for Norge, fordi det Norge har lyktes med, og det Norge kanskje er aller mest stolt av, det er at man har trent Kabuls antiterrorpoliti, sier Berg Harpviken og fortsetter:

– Og gjennom den operasjonen som har pågått siden 2007 og fram til i dag utført av de norske spesialstyrkene, så har man egentlig gjort det mulig å drive politikk og at det internasjonale samfunnet har hatt et nærvær i Kabul. Nå kan rommet for å drive politikk i Kabul forsvinne veldig fort.

Kristian Berg Harpviken forteller at forhandlingene i Doha har stått i stampe. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Da Berg Harpviken blir spurt om Norges fredsinnsats har mislyktes svarer han følgende:

– Norge har gått i bresjen for en fredsløsning med Taliban, og har hatt en dialog mer eller mindre direkte med Taliban siden 2007. Lenge blokkerte USA for disse framstøtene, de ønsket ikke at man skulle gå videre, sier han.

– Da USA kom på banen under Donald Trump, så parkerte man den afghanske regjeringen. Når man fikk en avtale i februar i fjor, en seremoni der Søreide var til stede, da var det ikke mye igjen for den afghanske regjeringen å forhandle med. Dermed har forhandlingene i Doha stått i stampe, forteller Berg Harpviken.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil ikke karakterisere det som en fiasko for det internasjonale samarbeidet. Hun mener fortsatt det norske bidraget har vært viktig.

– Hovedmålet med FN-oppdraget var å hindre at Afghanistan ble frihavn for internasjonal terrorisme. Vi har bidratt til å bygge opp institusjoner og sikkerhetsfunksjoner i landet. Vi visste at det var vanskelig. Men på et eller annet tidspunkt må man sette en strek, sier utenriksministeren.