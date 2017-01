Frykter for ytringsfriheten etter at Trump-rådgiver ba media holde kjeft

I et intervju med New York Times refset Bannon den amerikanske pressen.

– Media er et opposisjonsparti. De skjønner ikke dette landet. De skjønner ikke hvorfor Donald Trump ble president.

– Media burde holde kjeft og høre etter en stund, tordnet Bannon.

– Det er en utfordring for journalister å dekke dette. Bannon kan mene hva han vil om mediene, men god journalistikk skal være ubehagelig for folk i maktposisjoner, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen. Han er ikke overrasket over at Bannon holder en tøff linje mot media.

– Han kommer fra et ståsted der man ikke har forståelse for tradisjonelle medier. Det som er spesielt er at han har fått en så viktig rolle i administrasjonen. Det er bekymringsfullt for USA.

Høyreekstrem propaganda

Stephen Bannon er sjefstrateg i Det hvite hus, og er en av Donald Trumps nærmeste rådgivere. Frem til august i fjor var han redaktør for alt-right-nettstedet Breitbart, som er blitt beskyldt for å spre høyreekstrem propaganda. De anklages også for å være kvinnefiendtlige og rasister.

Valget av Bannon var kontroversielt, og flere aktivistgrupper reagerte med avsky da det ble kjent at han fikk en sentral rolle i Trump-administrasjonen.

KONTROVERSIELL: Valget av Stephen Bannon som sjefstrateg i Det hvite hus har satt sinnene i kok i flere grupper i USA. Foto: Spencer Platt / AFP

Ansettelsen av Bannon ble sterkt kritisert av blant andre jødiske organisasjoner, mens det ble hyllet av høyreekstreme.

Det israelske nyhetssiden Haaretz beskrev også Bannon som en «høyreekstrem antisemitt.»

Han er nå omtalt i amerikansk media som en av de sterkeste kreftene i Trump-kabinettet.

Truer ytringsfriheten

Bannons kommentar kommer etter en hektisk første uke ved det amerikanske roret for Donald Trump. Presidenten har ikke lagt skjul på sitt kjølige forhold til media, og beskrev amerikanske journalister senest i helga som «de mest uærlige menneskene på planeten».

Generalsekretær i International Federation for Journalists (IFJ) Anthony Bellanger er bekymret for utviklingen i USA.

BEKYMRET: Generalsekretær i IFJ Anthony Bellanger. Foto: PM/IFJ

– Jeg trodde ikke dette problemet skulle komme til USA, men jeg er bekymret for ytringsfriheten i USA, og friheten til å uttrykke seg generelt, sier Bellanger.

2016 vil for mange bli husket som året der mediene tok feil. Valgseieren til Trump og Brexit er de fremste eksemplene på valgresultater der mediene ikke plukket opp strømmingene i befolkningen.

I en verden der folk stadig søker alternative medier har journalistikk en utfordring.

ARNE JENSEN: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Marit Hverven / NRK

– Kun én uke etter at Trump har flyttet inn i Det hvite hus er resultatet utrolig. En journalists funksjon er ikke å utøve politikk, men å gi sannhet og kvalitetsinformasjon til publikum.

Arne Jensen er enig med Bellanger i hvordan media må håndtere Bannon og Trump.

– Ved å lage bedre journalistikk. Jeg tror ikke vi har noen annen måte å forholde oss til det på. Trump-administrasjonen kan ikke nulle ut det. Men det han kan gjøre er å bidra til å skape større forvirring og splittelse.