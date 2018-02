Frykter for livet til innesperrede gruvearbeidere

Arbeiderne har stått fast siden onsdag kveld, da strømmen gikk i gruveanlegget etter et uvær i provinsen Free State.

– Jeg er ekstremt bekymret. Jeg redd for at de ikke får luft og kan komme til å dø der nede.

Det sier Joseph Mathunjwa, president i fagforeningen for gruvearbeiderne i Sør-Afrika (AMCU) på telefon til NRK.

Han forteller at 950 arbeidere fortsatt er innestengt under jorda. Gruven går så dypt som 2–3 kilometer under bakken.

– Skandale

Eierne er forpliktet til å ha generatorer som gir gruven strøm ved strømbrudd. Men ifølge fagforeningslederen er ikke generatorene som er brakt til stedet kraftige nok. Dermed fungerer ikke ventilasjonssystemet en gang, sier han.

– Dette viser hvor lite livene til gruvearbeidere verdsettes i Sør-Afrika. Det er en liten kostnad å investere i generatorer for å kunne redde liv i en slik situasjon vi er i nå, men ledelsen har ikke prioritert dette. Det er en skandale, sier Mathunjwa.

Hevder arbeiderne er trygge

Talsmann James Wellsted i gruveselskapet Sibanye-Stillwater sier de sliter med å få startet opp heisene med nødaggregat.

Men han hevder at arbeiderne skal være i god behold, og at mat og vann er brakt ned i gruva.

– Vi har sendt ned redningsteam, alle arbeiderne er gjort rede for og vi forsøker å få dem ut derfra så raskt som mulig, sier Wellsted til TV-kanalen ENCA.

Fagforeningen er imidlertid mer bekymret. Så langt torsdag er bare 65 av arbeiderne hentet opp.

Farlig jobb

Fagforeningen ber gruveselskapet om å få fortgang i redningsarbeidet. De mener dette er en ekstrem hendelse med tanke på det store antallet arbeidere som er rammet.

Mathunjwa forteller at arbeiderne tjener rundt 5500 kroner i måneden på den farlige jobben under jorda.

– De har vært innesperret siden i går kveld, og de har verken mat eller drikke. Det avgjørende nå er å få generatorer på plass, slik at folk kan få luft og heisen starte igjen. Men tiden går fort. Liv kan gå tapt, frykter han.

Sør-Afrika er rikt på mineraler. Noen av verdens dypeste gullgruver ligger i landet.

I august døde fem gruvearbeidere etter at en del av en gruve raste sammen utenfor Johannesburg.