Frykter Elon Musks satellittskjold skal ødelegge nattehimmelen

Fredag ble de 60 første satellittene skutt opp, og på sikt skal 12.000 etter planen kretse rundt jorda og gi hele verdens befolkning høyhastighets internettilgang.

Innen ti år skal Starlink-prosjektet være fullført, fordelt på tre skjold i forskjellige høyder.

UFO-frykt

Oppskytingen fredag var et spektakulært skue, og den lysende halen av satellitter satte også en støkk i mange.

Den nederlandske UFO-varslingssiden UFO Meldpunt mottok mer enn 150 meldinger om en mulig invasjon fra rommet eller et rakettangrep.

Men astronomer har uttrykt andre bekymringer for Elon Musks enorme satellittprosjekt.

LYSENDE HALE: Oppskytingen av de første 60 satellittene skapte UFO-frykt, mens astronomer frykter for utsikten til verdensrommet. Foto: Marco Langbroek / AFP

Titusenvis av lysende satellitter på nattehimmelen kan nemlig forkludre utsikten til det ytre rom og dermed ødelegge for astronomenes forskning.

– Hvis satellittene i disse megakonstellasjonene holder den samme stabile lysstyrken, vil det menneskelige øyet om mindre enn 20 år se flere satellitter enn stjerner på himmelen, sier astronomen Bill Keel ved Alabama-universitetet til nyhetsbyrået AFP.

Synlige om natten

I dag er det rundt 2100 aktive satellitter i bane rundt jorden, men om SpaceX alene skyter opp 12.000 de neste årene, vil det fort bli mange fremmedlegemer å styre unna for dem som skal kikke ut i verdensrommet.

– Da vil det være hundrevis av satellitter over horisonten til enhver tid. Nattehimmelen vil åpenbart bli et dramatisk skue, og det vil definitivt skape problemer for astronomiske observasjoner, sier Jonathan McDowell Harvard Smithsonian senter for astrofysikk.

Det er uklart hvor lyssterke satellittene blir når de når operasjonsbanen 550 kilometer over jordas overflate senere denne måneden.

Elon Musk hevder selv på Twitter at satellittene vil være mørklagt når stjernene er synlige.

Dette bestrides av flere, blant annet av Cees Bassa ved det nederlandske instituttet for astronomi.

Ifølge The Guardian har Bassa gjort utregninger som viser at satellittene vil være synlige og at de vil lyses opp av sollyset etter solnedgang på jorden. Om sommeren vil derfor satellittene være synlige hele natten.

Bassa anslår at når de første vel 1500 satellittene er skutt opp, vil 15 være synlige over horisonten de første 3–4 timene før soloppgang og etter solnedgang. Når alle 12.000 er sendt opp, vil antallet synlige satelittet ligger mellom 70 og 100, ifølge Bassas beregninger.

Flere selskaper har planer

Astronom Darren Baskill ved Sussex-universitetet var blant dem som ble overrasket over hvor lyssterke Elon Musks satellitter så ut til å være ved oppskyting.

– Jeg bor i utkanten av Brighton hvor det er mye lysforurensing, men jeg kunne klart se linjen med satellitter bevege seg over himmelen, sier Baskil til The Guardian.

Baskil tror at satellittene vil mindre lyssvake når de går inn i banen sin, trolig blekere enn de 500 lyseste stjernene på himmelen. Om så er tilfellet, vil det skape utfordringer for himmelkikkere i områder uten lysforurensing hvor man vanligvis kan se mellom 1000 og 2000 stjerner.

– Selv på de mest øde og mørklagte steder, vil man ikke klare å unngå denne konstellasjonen av satellitter, sier Baskil.

SpaceX er ikke alene om sine planer om satellittbasert internett. Ifølge The Guardian jobber åtte andre selskaper med lignende prosjekter, noe som kan føre til at tallet på aktive satellitter rundt jorden blir enda større.

Elon Musk har i etterkant av kritikken sagt at han har bedt Starlink undersøke hvor mye sollys satellittene kommer til å reflektere når de når banen sin.