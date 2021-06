Frykter ekstremtørke i USA vil føre til vold fra militante

Tørken i det vestlige USA blir verre dag for dag. Californias guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i 41 av delstatens 58 fylker.

Hele California er tørkerammet ifølge de offisielle tallene fra USDA: Hele tre firedeler av delstaten er i de to mest ekstreme tørkekategoriene.

Flere av delstatens vannreservoarer er på rekordlave nivåer. Et av de hardest rammet er Lake Oroville, som leverer vann til 27 millioner mennesker rundt San Francisco.

Der er vannstanden nå under halvparten av det normale for årstiden, skriver weather.com.

Bildene fra reservoarer rundt om i delstatene på vestkysten, viser noen steder bare små vannpytter igjen i det som til vanlig er innsjøer.

Kart over California fra sist torsdag viser tørkesituasjonen i delstaten. Hele California er nå definert inn i de fire høyeste tørkenivåene. Foto: U.S. Drought Monitor

Snøen smeltet bort i bakken

Det vestlige USA er inne i både enn lang- og en kortvarig tørke.

Ifølge en artikkel i tidsskriftet Science i fjor er det vestlige USA inne i sin verste tørkeperiode på 500 år. Artikkelforfatterne skriver at tørkeperioden til dels skyldes klimaendringene.

De siste to årene har tørken gått fra ille til verre. I San Francisco-området er det siste skoleåret det nest tørreste siden 1850.

Vanligvis fylles vannreservoarene opp på våren av vann fra snøsmelting i Sierra Nevada-fjellene.

Sist vinter kom det uvanlig lite snø. I tillegg var bakken mange steder så tørr at vannet bare ble absorbert, og aldri rant videre til elver og innsjøer.

Joe Del Bosque på sine tørre åkre i Firebaugh i California. Foto: NORMA GALEANA / Reuters

Rammer jordbruket

Vannmangelen har allerede begynt å ramme jordbruket i California. Delstaten er USAs klart største landbruksstat og har mye avlinger som krever mye vann.

Mange steder har bønder gitt opp deler av årets avling. Nesten 40 prosent av åkrene i California krever kunstig vanning, skriver Reuters. I år er det vann som mange bønder ikke får.

Joe Del Bosque har en gård på drøyt 8000 mål i Firebaugh i det sentrale landbruksområdet i California.

I år har han latt en tredel av åkrene ligge brakk fordi han ikke får nok vann. Del Bosque har allerede begynt å pløye opp uttørkede aspargesåkre.

Nå håper han at melonavlingene kan redde litt av året og noen av de 700 arbeidsplassene.

– Hvis det ikke er vann, er det ikke arbeid. Og for oss landbruksarbeidere, hvordan skal vi forsørge familien, sier Pablo Barrera.

57 år gamle Barrera, som nå planter meloner for Del Bosque, er av latinamerikansk bakgrunn – en gruppe som allerede sliter med lave lønninger for svært hardt arbeid.

Den militante høyreaktivisten Ammon Bundy er flere ganger arrestert for aksjoner mot myndigheter i USA. Nå har han kastet seg inn i kampen om vannet i California og truer med vold. Foto: Darin Oswald / AP

Truer med vold for å få vann

Helt nord i California, i grenseområdene mot Oregon, er situasjonen enda mer dramatisk.

For over 100 år siden bygget føderale myndigheter et sett av demninger og kanaler som forandret landskapet, skriver New York Times.

Resultatet ble at tidligere myrområdet ble gjort om til åkre der dyrkes alfalfa-gress til kuer og poteter til mennesker.

I år har tørken ført til at laks dør i elvene og vannstanden i Oregons største innsjø er for lav til å sikre at fisken overlever.

Resultatet er at bøndene har fått beskjed om at vannet, som de har levd av hvert år siden 1907, ikke kommer i år.

Rasende bønder som mener at de har rett til vann og frykter økonomisk ruin, har nå organisert seg.

Californias guvernør Gavin Newsom holdt i april en pressekonferanse på bunnen av det delvis tørrlagte Lake Mendocino-reservoaret der han kunngjorde unntakstilstand i deler av delstaten. Siden er situasjonen bare blitt verre. Foto: Kent Porter / AP

Enkelte bønder snakker om å ta seg til rette og åpne de kunstige vanningssystemene uten lov.

En av bøndene, Grant Knoll, sier til Sacramento Bee at han er villig til å ta opp kampen.

– Den føderale regjeringen følger ikke loven. De bryter loven hele tiden. Så hva gjør du når den føderale regjeringen bryter loven? spør han.

En kjent militant på den amerikanske høyresiden, Ammon Bundy, har kastet seg inn i kampen og sagt at folk må være klare til å bruke makt, selv om politiet prøver å stoppe dem.

Bundy er blant annet kjent for å ha ledet en ulovlig og væpnet okkupasjon av et viltreservat i 2016.

– Hvem bryr seg om det er vold? Da vil i det minste noe skje, sier Bundy nå i et intervju.

Bundy-familien og deres tilhengere med det amerikanske flagget. Foto: Jason Bean / AP

Frykter årets skogbrannsesong

Fem av de seks største brannene i Californias historie var i 2020. Nå frykter man at 2021 blir langt verre.

Mangelen på regn og snøsmelting har gjort at bakken mange steder er knusktørr.

Skogbrannsesongene starter tidligere og tidligere. I år har allerede fem ganger så store områder blitt tatt av flammene som på samme tid i fjor.

– Klimaendringer er nøkkelfaktor i denne utviklingen, skriver Californias brannvesen i et varsel for 2021.

1. juni er regnet som starten på sommeren i California. I år startet sommeren med en hetebølge, skriver Washington Post. Enkelte steder ventes temperaturen å stige til over 40 grader.

Det amerikanske værbyrået NOAAs prognose for sommeren peker mot tre måneder med varmt og tørt vær.

Først i november pleier det å komme store mengder regn i California. Det kan brenne mye før det.