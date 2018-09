Frykter drap på irakisk Instagram-stjerne er en del av målrettet drapskampanje

Torsdag ble Instagram-stjernen Tara Fares (22) skutt og drept da hun kjørte sin Porsche kabriolet gjennom Bagdad sentrum. Modellen ble nylig stemt frem som en av Iraks mest fulgte stjerner på sosiale medier, med nesten tre millioner følgere.

Drapet på Fares er det siste i en rekke av drap på fremtredende, irakiske kvinner. En fellesnevner for de alle, var at de ikke var redde for å utfordre konservative verdier i samfunnet de levde i.

Nå frykter flere at drapene er del av en større kampanje for å tie frittalende kvinner.

Tara Fares minnes i en Instagram-post med teksten «fred over din sjel».

Tror drapet sender et budskap

Fares skal ha mottatt flere trusler, men ifølge en fotograf som kjente henne, skal hun «ikke ha trodd at de var ekte», skriver New York Times.

Daryna Sarhan, journalist og grunnlegger av et magasin i den kurdiske byen Erbil, sier til avisen at Fares levde en «vestlig livsstil».

– Hun kledde seg slik hun ville. Hun gjorde egentlig alt det de konservative er imot.

– Hun var bare en normal modell på Instagram, men det er ikke ansett som normalt i vårt samfunn, sier hun.

Etter drapet på Fares, har det kommet flere kommentarer på sosiale medier om at drapet skyldes livsstilen hennes. Ifølge flere aviser skal blant annet en journalist fra Iraks statlige TV-kanal ha kalt henne for en «hore» i en twittermelding som han senere slettet.

– Det føles som et budskap har blitt sendt: Ikke vær som Tara, ellers vil du ende opp som Tara, sier Sarhan til avisen.

Aktivist skutt og drept

Tidligere forrige uke ble aktivisten Suad al-Ali skutt og drept i den sørlige byen Basra. Hun ledet organisasjonen al-Weed al-Alaiami For Human Rights, som fokuserte på kvinner og barns rettigheter, og skal ha deltatt i flere av den siste tidens demonstrasjoner i Basra.

I august ble to kjente skjønnhetseksperter, Rafeef al-Yasiri og Rasha al-Hassan funnet døde i sine hjem. Dødsårsaken er uklar, men flere spekulerer i at det var målrettede drap. Blant dem som mener det, er den irakiske ministeren Faiq al-Sheikh Ali.

– Etter piloter, doktorer, universitetsprofessorer og andre, er det skjønnhetssalongenes tur nå, fra Rafeef til Rasha, har han ifølge The Telegraph sagt.

Myndighetene ser etter en sammenheng

Fredag ba Iraks statsminister, Haider al-Abadi, om en etterforskning av drapet. I en uttalelse sa han at myndighetene også ville se på mulige sammenhenger mellom drapet på Fares og andre nylige drap og kidnappinger i Bagdad og Basra.

Leder for Irakiske kvinners journalistforum, Nibras al-Maamouri sier til The New York Times at Fares var en del av den samme sosiale sirkelen som skjønnhetsekspertene al-Hassan og al-Yasiri, og at drapene kan ha en sammenheng.

– Innflytelsesrike kvinner har blitt et mål for å skape kaos, sier hun.